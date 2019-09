Stiri pe aceeasi tema

- Sa te trezești cu noaptea-n cap pentru a ajunge la munca e o realitate cu care se confrunta tot mai mulți locuitori ai Capitalei. Multiple studii arata ca ajungem sa petrecem mai mult timp în trafic decât acasa.

- Incendiul din nordul Capitalei nu a fost stins nici dupa 24 de ore de la izbucnire, doua echipaje de pompieri fiind inca la fața locului pentru a stinge focarele, informeaza ISU București-Ilfov.

- Si-a incheiat socotelile cu televiziunea in urma cu trei ani si de atunci se ocupa de propriile afaceri, scrie click.ro. Datorita celebritatii castigate in 22 de ani de aparitii la tv, Andreea Marin (44 de ani) face in continuare bani frumosi din contracte de imagine. Chiar daca nu mai prezinta la…

- 'Luni, 26 august 2019, la sediul Ministerului Transporturilor, la ora 10:00, in prezenta ministrului Transporturilor, Razvan Cuc, va avea loc semnarea contractului de proiectare si executie 'Autostrada de Centura Bucuresti km 0+000 - km 100+900' Lotul 1: Sector 1. Km 52+070 - Km 52+770 aferent Centura…

- Ziarul Unirea FOTO. Incendiu la un camion, pe autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie. Intervin pompierii din Sebeș Un camion a luat foc, in noaptea de miercuri spre joi, pe Autostrada A1, intre Sebeș și Oraștie, in apropiere de Aurel Vlaicu. Garda de Intervenție Sebeș a intervenit cu doua autospeciale…

- Femeia care a fost urcata cu forța intr-o mașina, in centrul Capitalei, de catre concubinul ei, nu a dorit sa depuna plangere impotriva acestuia, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Romana care a fost alertata.

- Divizia CBRE Global Workplace Solutions (GWS), parte a CBRE, liderul global al pieței de consultanța imobiliara, a acționat ca antreprenor general pentru cel mai important centru de suport pentru șoferi parteneri și curieri din Europa Centrala și de Est inaugurat de compania de ride - sharing Uber…

- "Ca sa elucidam misterul cu numarul kilometrilor de autostrada, stiti ca la preluarea mandatului domnul Neaga (fostul director al CNAIR - n.r.) a avansat un numar de kilometri si i-am spus la acel moment ca din punct de vedere administrativ voi face tot ce pot ca sa finalizam acel numar de kilometri,…