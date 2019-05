Tu când te-ai uitat ultima oară în oglindă? Oana Pellea te invită la un spectacol despre… tine Oana Pellea și Cristina Casian, stand pe o banca, imbracate in paltoane lungi, simple, negre, largi, cu palarii barbatești pe cap, același model, una mergand spre ceva, cealalta venind dinspre ceva. O intalnire dincolo de timp, in drum spre moarte, in cautarea inconștienta a sensului. O valiza, o scena goala, o lumina, o umbra, un foșnet de hartie de ziar care trece straniu prin spatele scenei atunci cand se rostește cuvantul „inger”, o mica armata de imagini de vis care populeaza din cand in cand scena, inmuind totul intr-o realitate poetica teribil de concreta. In acest mic univers… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandr Galin este un consacrat dramaturg, iar piese lui se joaca astazi atat la Moscova, cat si la Tokyo, Paris, New York, Berlin, dar mai ales la Londra unde acesta locuieste in prezent. Regizorul Brindusa Novac, la randul ei, a primit in cariera sa artistica zeci de premii nationale si…

- Transportatorul aerian Blue Air semnal, luni, un acord bilateral cu Tarom , prin care isi extinde prezenta in Europa, Orientul Mijlociu și in Nordul Africii. Astfel, pasagerii care aleg sa calatoreasca pe un itinerariu compus din segmente operate de Blue Air si Tarom vor beneficia de o experienta…

- Piesa a fost interzisa timp de 32 de ani. Sinopsys Doamna Warren impreuna cu partenerul sau de afaceri, Sir George Crafts, administreaza diverse bordeluri situate in marile orașe ale Europei. Fiica doamnei Warren, școlita la Cambridge, nu este de acord cu profesiunea mamei sale, cele…

- Numarul bancherilor din Uniunea Europeana care au castigat in 2017 peste un milion de euro a crescut la aproape 5.000, chiar daca au fost introduse limite cu privire la bonusurile ce pot fi platite angajatilor din sectorul financiar, arata un studiu publicat de Autoritatea Bancara Europeana (EBA). Majoritatea…

- Anita Hartig, soprana care la 36 de ani a ajuns sa fie aplaudata pe cele mai importante scene de opera din lume - New York, Viena, Milano sau Londra, a fost invitata principala a Balului Operei din Cluj. Cum a ajuns in varful ierarhiei mondiale, ce crede despre implicarea actorilor din Romania in proteste…

- Celebrul violonist Ion Voicu s-a nascut la 8 octombrie 1925, la București, intr-o familie cu vechi tradiții muzicale. A inceput sa cante la vioara de la varsta de șase ani, printre profesorii sai numarandu-se maeștrii Garabet Avakian și Vasile Filip. In 1938 a fost admis la Academia Regala de Muzica…

- Firme straine sunt in aceste zile in cautarea unor birouri cu suprafețe de peste 500 de metri patrați. «Suntem in plina cautare!», afirma patronul unei banci straine, citat de ziariștii de la «Les Echos»… «Nu vrem sa dam nicio indicație rivalilor americani, britanici sau japonezi. Suntem in concurența…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat ca guvernul britanic va putea, cel mai probabil, sa obtina o amanare a termenului de 29 martie prevazut pentru iesirea Regatului Unit din Uniunea Europene, daca va solicita acest lucru, transmite marti dpa. 'Orice decizie de a solicita…