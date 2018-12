Stiri pe aceeasi tema

- La peste 24 de ore de la tragedia care s-a petrecut in Indonezia, autoritațile anunța ca cel puțin 357 de oameni au murit, iar alți aproape 1.500 au fost raniți, dupa ce un val tsunami s-a produs duminica dimineața, conform noului bilant anuntat luni de autoritatile de la Jakarta, informeaza cotidianul…

- Tsunamiul care a lovit sambata seara Indonezia a provocat moartea a cel putin 373 de persoane si a ranit peste 1.400 de oameni pe insulele Java si Sumatra, potrivit unui nou bilant anuntat luni de autoritati, relateaza Reuters si dpa. "1.459 de persoane sunt ranite, iar 128 sunt date disparute", a spus…

- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, potrivit BBC News. Bilanțul numarului victimelor ar ...

- Cel putin 222 de oameni au murit si aproape 843 au fost raniți dupa ce un tsunami a lovit Indonezia, potrivit BBC News. Bilanțul numarului victimelor ar putea crește, au anunțat autoritațile. Printre victime nu se numara cetațeni straini. Imagini ...

- Peste 220 de oameni au murit, zeci sunt dați disparuti si sute au fost raniti in urma unui tsunami, produs in Indonezia, dupa ce vulcanul Anak Krakatau a erupt. Bilantul tragediei ar putea creste. O alerta de valuri ucigase ramane in vigoare pana pe 25 decembrie.

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters.

- Sutopo Purwo Nugroho a declarat jurnalistilor ca aceasta cifra s-a bazat pe estimari ale autoritatilor locale din Petobo si Balaroa, deosebit de afectate de dublul dezastru produs la 28 septembrie in Palu, oras de 350.000 de locuitori. Purtatorul de cuvant a precizat ca operatiunile de cautare vor…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.