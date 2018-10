Tsunami-ul din Indonezia ari fi fost amplificat de o avalanșă submarină O avalansa submarina ar fi putut creste forta devastatorului tsunami survenit dupa cutremurul cu magnitudinea de 7,5 pe Richter in nordul insulei indoneziene Sulawesi, care a provocat moartea a cel putin 1.400 de persoane, potrivit expertilor citati miercuri de EFE preluata de Agerpres.

"S-au observat alunecari de teren masive de pe versantii muntilor in jurul vaii in care se situeaza orasul Palu si de-a lungul zonei de coasta (...) Astfel de alunecari de pamant ar fi putut avea loc nu doar pe uscat", a declarat agentiei EFE Jason R. Patton, geolog la Universitatea de Stat Humboldt din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

