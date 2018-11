Tsunami pe piața monedelor digitale. Bitcoin se prăbușește Astfel, bitcoin a atins un minim de 5.533,09 dolari pe unitate, pe platforma Bitstamp, fiind ulterior tranzactionat in declin cu 9%, la 5.690,47 dolari pe unitate. ”In ultimele cateva zile ati putut observa o consolidare, iar pretul evolueaza in scadere. Trecerea sub pragul de 6.200 de dolari pe unitate a dat un indiciu clar ca in prezent nu exista cumparatori in asteptare”, a spus Naeem Aslam, analist la firma ThinkMarkets. Slabiciunea bitcoin s-a extins si la nivelul celorlalte criptomonede, iar etherum, a doua cea mai valoroasa moneda virtuala, a coborat la minimul ultimelor doua luni.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bitcoin a atins un minim de 5.533,09 dolari pe unitate, pe platforma Bitstamp, fiind ulterior tranzactionat in declin cu 9%, la 5.690,47 dolari pe unitate. ”In ultimele cateva zile ati putut observa o consolidare, iar pretul evolueaza in scadere. Trecerea sub pragul de 6.200 de dolari pe unitate…

- Bitcoin a scazut miercuri la cel mai redus nivel din ultimul an, sub un prag de sprijin de 6.000 de dolari pe unitate, provocand un val de vanzari pe piata monedelor digitale, transmite Reuters, conform news.ro.Astfel, bitcoin a atins un minim de 5.533,09 dolari pe unitate, pe platforma Bitstamp,…

- Moneda virtuala reprezita o sintagma care, in general, se refera la o gama foarte larga de monede de tip crypto. Fie ca vorbim despre variațiile bitcoin, fie ca analizam prețul ethereum , indiferent de activitatea desfașurata, monedele virtuale sunt extrem de practice deoarece in prezent exista aproximativ…

- Anterior achizitiei, capitalizarea bursiera a Red Hat era de aproximativ 20,5 miliarde de dolari. Potrivit unui comunicat comun al companiilor, IBM va cumpara in numerar toate actiunile Red Hat, la pretul de 190 de dolari pe unitate. Red Hat, producator de software pentru afaceri open sourse, va deveni…

- Seria de cutremure si valul tsunami care a urmat au devastat provincia si au provocat pagube materiale evaluate la 15,29 trilioane de rupii (aproximativ 1,011 miliarde de dolari), a declarat vineri purtatorul de cuvant al Agentiei pentru gestionarea dezastrelor. Duminica, Agentia anuntase ca valoarea…

- Primul magazin online din Romania cu produse pentru copii care accepta plata cu Bitcoin și Ethereum se afla in Alba, la Sebeș. Este vorba de Bekid.ro, care nu numai ca ofera plata prin bitcoin, dar are si clienti ce prefera aceasta modalitate, scrie brandweb.ro, citand reprezentanți ai magazinului.…

- Despre piața Forex se cunosc cateva lucruri și avem deja platforme de tranzacționare, companii profesioniste de brokering și traderi de succes care au ințeles cum funcționeaza una dintre cele mai lichide, mai dinamice, dar și mai volatile piețe de tranzacții din lume. Daca pana nu demult piața Forex…

- Gigantul Amazon, companie specializata în comerțul onlije, a reușit sa atinga o valoare de piața de 1.000 de miliarde de dolari.Astfel, este a doua companie americana care atinge aceasta valoare, dupa ce aceeași performanța a fost atinsa de Apple, luna trecutaAcțiunile…