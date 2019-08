Stiri pe aceeasi tema

- Un val ca un tsunami produs intr-o piscina plina a lasat in urma un dezastru. Mai exact, nu mai puțin de 44 de oameni au fost raniti, intr-un parc acvatic din China, dupa ce masina care facea valuri s-a defectat.

- Accidentul naval a avut loc, marti seara, la intersecția canalelor Mustaca si Solomon, din Tulcea, dupa impactul intre doua nave, in care erau 13 persoane. Echipajele au fost solicitate sa intervina la un accident naval produs la intersectia canalelor Mustaca si Solomon, potrivit ISU Tulcea. In accident…

- Deflagratia a avut loc catre ora locala 17.45 (12.45, ora Romaniei) intr-un atelier al uzinei situat in localitatea Yima, in orasul Sanmenxia, la aproximativ 900 de kilometri sud-vest de Beijing, potrivit agentiei de presa China Noua. Inregistrari video difuzate pe retele de socializare surprind o enorma…

- Un atac sinucigaș cu bomba a provocat cinci decese, iar peste 40 de persoane au fost ranite. Evenimentul a avut loc azi, in provincia Nangarhar, din Afganistan. Tragedia a avut loc in timpul desfașurarii unei nunți, a notat indiatoday.in. Autoritațile au declarat ca cel care a declanșat bomba era minor!…

- In urma tragediei au rezultat 50 de morti si 101 de raniti, au precizat oficialitatile locale din centrul tarii. Cele mai multe victime au suferit arsuri severe. Tragedia s-a petrecut luni dupa-amiaza, dupa ce rezervorul de petrol s-a rasturnat de pe soseaua regionala si a luat foc, au mai…

- Soferul vinovat ar fi provocat accidentul dupa ce s-a luat la intrecere cu un alt sofer, potrivit Romania TV. Tanarul era tatal unui baietel, iar in august urma sa faca nunta cu iubita lui. El avea peste 100 de kilometri la ora, in momentul accidentului si se intorcea de la discoteca impreuna cu un…

- Valul de caldura din Europa continua sa faca ravagii. Cea mai grava situatie se inregistreaza in Franta, acolo unde termometrele indica in jur de 40 de grade Celsius. Trei oameni au murit din cauza șocului hipotermic dupa ce au intrat in mare sa se racoreasca.