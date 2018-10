Primul tsunami, care a lovit in special capitala provinciei Central Sulawesi, Palu, si orasul Donggala situat in apropiere, a ajuns la aceste localitati intr-un interval cuprins intre un minut si doua minute dupa seismul cu magnitudinea 7,5 produs in cursul serii, a explicat Sugeng Pribadi, director adjunct in cadrul departamentului pentru gestionarea cutremurelor al Agentiei de meteorologie, climatologie si geofizica.



Cel de-al doilea tsunami, care s-a produs la cinci minute dupa cutremur, s-a retras inainte de a atinge zona de coasta, in timp ce al treilea val, cel mai inalt, a…