- Bilantul in urma unui tsunami care a lovit Indonezia dupa o eruptie vulcanica a crescut la 281 de morti si peste 1.000 de raniti, a anuntat luni Agentia nationala de gestionare a catastrofelor, citata de dpa si AFP. "Numarul victimelor va continua sa creasca, la fel si pagubele", a declarat…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.

