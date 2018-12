Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Șirul ororilor pare sa fie neșfarșit in Indonezia. Bilanțul morților depașește 1.200. Pe dealurile orasului Palu,se deruleaza imagini rupte din filmele documentare despre ciuma bubonica: zeci de camionete pline de cadavre stau la rand, iar voluntarii se pregatesc sa ingroape sute de victime in gropi…

- Cel putin 48 de persoane si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 7,5, urmat de un tsunami cu valuri de pana la doi metri, care a afectat vineri Insula Sulawesi din centrul Indoneziei, scrie Reuters.

- Cutremurul a fost devastator pentru orasele Donggala si Palu, iar ce nu a distrus miscarea telurica a facut-o tsunami care a urmat. Multe case au disparut pur si simplu de pe fata pamantului spun martorii. Momentul cu forta distructiva a apelor a fost filmat de mai multi martori. Valul tsunami a…