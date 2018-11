Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet ȚSKA Moscova a reușit sa țina trena cu liderul Real Madrid și a caștigat a patra partida consecutiv in actuala ediție a Euroligii de baschet. Discipolii lui Dmitris Itoudis au invins in deplasare formația spaniola Gran Canaria, scor 106-91.

- Rusul Karen Hacianov, locul 26 mondial, grecul Stefanos Tsitsipas (16 ATP) si britanicul Kyle Edmund (locul 15 ATP) au castigat, duminica, turneele ATP de la Moscova, Stockholm si Anvers, informeaza News.ro.La Kremlin Cup, turneu cu premii de 856.445 de dolari, Karen Hacianov, favorit 3, l-a…

- Daria Kasatkina a caștigat Cupa Kremlinului la tenis feminin. In finala turneului desfașurat la Moscova, rusoaica de pe locul 14 in clasamentul WTA, a invins-o in trei seturi pe tunisiana Ons Jabeur, scor 2-6, 7-6. 6-4.

- Jucatoarea tunisiana Ons Jabeur, locul 101 WTA si venita din calificari, a invins-o, joi, cu scorul de 7-5, 6-1, pe estona Anett Kontaveit, locul 21 WTA si cap de serie numarul 8, in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier de la Moscova, informeaza News.ro.Jabeur s-a impus…

- Mihaela Buzanescu nu a rezistat in fata jucatoarei numarul 31 WTA, Aliaksandra Sasnovich. La turneul de la Moscova, "Kremlin Cup", sportiva din Belarus s-a impus in doua seturi in fata lui Buzarnescu dupa o ora si 26 de minute.

- Olympiakos Pireu si-a confirmat statutul de favorita in meciul cu Himki din prima etapa a Euroligii de baschet. Gruparea elena s-a impus fara probleme pe terenul adversarei cu scorul de 87-66.Mai mult de jumatate din punctele gazdelor au fost marcate de Alexei Sved.

- Renault va prezenta, la salonul auto de la Moscova, din 29 august, noile Logan, Sandero si Dokker, toate in varianta Stepway si cu sigla Renault pe grila radiatorului. Astfel, Stepway devine un brand mai puternic in portofoliul constructorului auto francez.

- Ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov a declarat marti ca Moscova este pregatita sa discute cu SUA despre cele mai noi arme strategice ale sale, chiar daca acestea nu fac parte din Tratatul privind fortele nucleare cu raza medie de actiune (INF), a anuntat agentia de presa rusa RIA, citata…