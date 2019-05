Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat un pachet de masuri de relaxare fiscala si majorare a pensiilor dupa iesirea din criza, inaintea alegerilor din mai pentru Parlamentul European, transmit Xinhua, dpa si Reuters, preluate de Agerpres. La 10 luni de cand Grecia a iesit din al treilea program…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat marti un pachet de masuri de relaxare fiscala si majorare a pensiilor dupa iesirea din criza, inaintea alegerilor din mai pentru Parlamentul European, transmit Xinhua, dpa si Reuters.

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat marti un pachet de masuri de relaxare fiscala si majorare a pensiilor dupa iesirea din criza, inaintea alegerilor din mai pentru Parlamentul European, transmit Xinhua, dpa si Reuters potrivit Agerpres. La 10 luni de cand Grecia a iesit din al treilea…

- Prim-ministrul grec Alexis Tsipras a anuntat marti un pachet de masuri de relaxare fiscala si majorare a pensiilor dupa iesirea din criza, inaintea alegerilor din mai pentru Parlamentul European, transmit Xinhua, dpa si Reuters.

- Candidatul Partidului Popular European (PPE) la presedintia Comisiei Europene a declarat: 'Imi lansez campania la Atena, deoarece aici a inceput democratia, nu poate exista democratie fara Grecia, iar Europa nu poate exista fara Grecia', a afirmat politicianul bavarez, liderul grupului PPE…

- Ministerul Afacerilor Externe a lansat "Ghidul alegatorului roman din strainatate" pentru alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai. Acesta conține informații referitoare la persoanele care au drept de vot, actele in baza carora se poate vota in strainatate și procedura de vot. Ghidul cuprinde…

- Premierul nord-macedonean Zoran Zaev si omologul sau grec Alexis Tsipras, care au semnat Acordul de la Prespa privind denumirea 'Macedonia', au fost propusi de 33 de eurodeputati din 16 tari si sase grupuri politice din Parlamentul European pentru a fi nominalizati la Premiul Nobel pentru…

- Premierul grec Alexis Tsipras a sosit marti la Skopje intr-o vizita pe care a calificat-o drept istorica, relateaza DPA si AFP. Este prima oara cand un sef de guvern de la Atena viziteaza tara vecina, dupa...