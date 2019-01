Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul macedonean incepe miercuri dezbaterea finala cu privire la amendamentele constitutionale pentru schimbarea numelui tarii in 'Republica Macedonia de Nord', in urma acordului semnat de Skopje si Atena...

- Parlamentul macedonean incepe miercuri dezbaterea finala cu privire la amendamentele constitutionale pentru schimbarea numelui tarii in 'Republica Macedonia de Nord', in urma acordului semnat de Skopje si Atena in vara anului trecut, ceea ce va deschide calea catre aderarea la NATO si lansarea negocierilor…

- Parlamentul macedonean a aprobat proiectul reformei constitutionale, inclusiv un amendament-cheie privind schimbarea numelui tarii, eliminand inca un obstacol in calea solutionarii unei vechi dispute cu Grecia si a aderarii la NATO, informeaza marti dpa preluata de Agerpres. Votul pentru schimbarea…

- Cursele aeriene directe intre Atena si Skopje vor fi reluate, dupa ce Grecia si Macedonia au ajuns la un acord in acest an pentru a pune capat unei dispute diplomatice de decenii privind numele fostei republici iugoslave, transmite dpa prelutata de Agerpres. Decizia a fost anuntata joi de Ministerul…

- Washingtonul il va trimite luni pe Matthew Palmer, asistentul adjunct al Secretarului de Stat, in Macedonia ca semn de sustinere pentru procesul de modificare a numelui fostului stat iugoslav, scrie The Guardian preluat de news.ro.Vizita lui Palmer vine la doar 48 de ore dupa ce parlamentul…

- Grecia revendica numele Macedonia si mostenirea ei istorica pentru provincia sa nordica, dupa ce Parlamentul Macedoniei a votat vineri noaptea in favoarea schimbarii numelui tarii, transmite dpa, preluata de Agerpres . Disputa diplomatica a izbucnit dupa aparitia Macedoniei in urma dezintegrarii fostei…

- De la ce pleaca disputele? 'Premierul Alexis Tsipras a acceptat demisia sefului diplomatiei' si va prelua functiile acestuia, pentru a 'contribui la realizarea acordului' semnat in iunie cu omologul sau macedonean Zoran Zaev cu privire la noul nume al Macedoniei, se arata intr-un comunicat.…

- Parlamentul de la Skopje decide luni daca ratifica sau nu acordul cu Grecia privind redenumirea statului Macedonia in 'Republica Macedonia de Nord', transmite AFP. Batalia legislativa se anunta dificila pentru premierul social-democrat macedonean Zoran Zaev, care a incheiat in iunie acest acord…