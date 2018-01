Stiri pe aceeasi tema

- Tineretul social-democrat din Prahova, prin liderul filialei, Ionut Cretu, nu sustine declaratiile aparute in spatiul public din partea lui Gabriel Petrea, presedintele TSD national. TSD Prahova se alatura, astfel, zecilor de organizatii judetene din tara pro-Dragnea, manifestandu-si sustinerea…

- In scrisoarea adresata colegilor sai de partid si postata duminica seara pe Facebook, Gabriel Petrea spune ca in 2016 PSD a castigat mizand pe substanta si unitate, iar in 2018 trebuie sa isi rafineze viziunea de guvernare si "sa ii scoata in fata pe cei mai buni din partid". Negocieri dure…

- Organizația de tineret a PSD intervine in criza din partid și din Guvern. Președintele TSD, Gabriel Petrea, ministrul Consultarii Publice și Dialogului Social, scrie o ampla scrisoare pentru colegii de partid. In document, Petrea susține nevoia de democrație in partid, afirma ca nu trebuie schimbat…

- Ieri a avut loc o consultare a Biroului Permanent Judetean al PSD Constanta, in care toti cei 19 membri ai fost de acord cu faptul ca e necesar ca din Guvern sa faca parte cei mai pregatiti oameni pe care ii are partidul. Imi doresc ca de aceasta data organizatiile locale sa fie mai implicate, pentru…

- Sorin Raducanu, primul candidat la șefia FRF: ”Și din mormant vin la alegeri!” Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal a stabilit ca alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sa aiba loc la data de 18 aprilie 2018. Primul care a confirmat faptul ca il va infrunta pe actualul…

- Organizatia din Archis a ALDE are un nou presedinte. Acesta este Nicolae Valea, un om deosebit si un exemplu pentru comunitatea sa. „Comuna Archis are o importanța deosebita in strategia de dezvoltare a ALDE Arad. Situata la o rascruce dintre deal și munte, Archis-ul reprezinta atat un punct de intalnire,…

- Adunand marturii ale trecerilor celor mai importanti oameni ai vremii prin judetele Olt si Romanati, un profesor de istorie a regasit prin insemnari o intamplare de sfarsitul Razboiului de Independenta, protagonist fiind chiar primul ministru de atunci.

- EFET (Autoritatea pentru Siguranța Alimentara din Grecia) a declarat ca a fost informata despre contaminarea potențiala, de catre Poliția Elena. De asemenea, instituția elena de control a sfatuit consumatorii sa evite anumite produse Coca-Cola, Delta și “Παριζάκι Υφαντή”. Produsele potențial afectate…

- Doua autoturisme in care se aflau patru persoane au fost implicate in cursul zilei de marți intr-un accident rutier pe raza localitații Strejești (Olt). La fața locului a fost trimis un echipaj al SMURD Slatina, care a preluat raniții (doi ...

- Gruparea terorista Stat Islamic (Daesh) a pierdut, in 2017, aproape tot teritoriul pe care il controla in Irak și Siria. Sau, in cuvintele premierului britanic, Theresa May, ISIS a fost strivit. Insa alungarea parțiala din cele doua state nu echivaleaza cu anihilarea gruparii jihadiste. Ea traiește…

- Tehnicianul turc solicita o indemnizatie in valoare de 3,5 milioane euro pentru concedierea sa din functia de selectioner al echipei nationale, informeaza agentia EFE. Terim reproseaza federatiei faptul ca i-a reziliat unilateral contractul in aceasta vara, cand FTT l-a inlocuit cu romanul Mircea…

- Consiliul Investitorilor Straini avertizeaza miercuri, intr-un comunicat, ca exceptarea majoritatii companiilor de stat de la prevederile Ordonantei 109 privind guvernanta corporativa - masura adoptata tot miercuri de Parlament - „duce la slabirea statului de drept” si „afecteaza domnia legii”.…

- Un tanar de 30 de ani a fost scos din raul Olt mort, fiind gasit de scafandri si pompieri, dupa aproape doua zile de cautari, potrivit ISU. Barbatul este din localitatea Oncesti, judetul Bacau. Pompierii au reusit sa scoata din raul Olt, marti, un autoturism marca Audi A 4. In interiorul acestuia…

- Ministrul roman pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, au avut vineri o intalnire cu secretarul american al comertului, Wilbur Ross, la care s-a discutat despre evolutia remarcabila a parteneriatului economic…

- Organizația PSD Sibiu afirma, intr-un comunicat transmis marți AGERPRES, ca activitatea membrilor sai este deranjata de "protestul agresiv și neautorizat al catorva indivizi" din fața sediului sau, adaugand ca au facut apel catre organele de ordine publica in urma comportamentului necivilizat,…

- "Este o bratara dacica de aur, descoperita la Optasi Magura, in judetul Olt, care in prezent constituie obiectul unor investigatii atat de natura juridica, cat si de natura arheologica stiintifica. Este o bratara de aur, databila la mijlocul secolului I i. Hr., decorata cu un cap de dragon inaripat…

- Florina Urdoi a fost aleasa presedinte al Organizatiei Femeilor Liberale din Teleorman in Politic / Comitetul de Coordonare Județean al OFL s-a intrunit duminica, 10 decembrie 2017, pentru alegerea noului Birou Politic al Organizației de Femei a PNL Teleorman. La Conferinta Judeteana, alaturi…

- In comuna Scarisoara din judetul Olt, elevii nu lipsesc de la scoala, impulsionati de cadourile pe care le vor primi de la Mos Craciun. Copiii care nu au nicio absenta vor primi cadourile mult dorite, de la hoverborduri, sanii, mingii, dar si ale jucarii. Cadourile vor fi castigate in urma unei tombole.…

- Cei 28 de ministri ai Finantelor din UE, reuniti marti la Bruxelles, s-au dotat cu o lista neagra de 17 tari - considerate paradisuri fiscale - ce opereaza in afara frontierelor lor, o premiera pentru Uniunea Europeana, relateaza AFP. ”Am adoptat astăzi (marţi) la nivelul UE o listă…

- Majoritatea slovacilor și a cehilor (67%, respectiv 68%) inca nu-i pot ierta pe politicieni pentru ca au decis divizarea Cehoslovaciei fara sa convoace un referendum, releva un sondaj realizat in octombrie de Institutul slovac pentru afaceri publice (IVO) și Centrul ceh de cercetare a opiniei publice…

- Liderii PSD s-au reunit, duminica seara, intr-o ședința in care au decis organizarea unor mitinguri de amploare in București și in marile orașe ale țarii impotriva ”Statului paralel”. Liderul PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, susține ca nu a participat la ședința in care s-au luat aceste decizii și,…

- O bratara din aur de 24 de karate, ce cantareste 108 grame si ar putea face parte din Patrimoniul National Cultural al Romaniei, a fost ridicata de la un barbat, de catre politistii din Olt, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General...

- Elevii sunt invațați cum sa citeasca etichetele dulciurilor, biscuiților sau bauturilor pe care le cumpara, pentru a nu se imbolnavi. Direcția Generala de Poliție Locala (DGPL) Sector 4 și InfoCons- Asociația pentru Protecția Consumatorilor au demarat o campanie de informare a copiilor din școli cu…

- Harta Bitcoin in Romania. Unde se afla Clujul din punct de vedere al tranzactiilor Bucurestiul, Clujul si Timisul sunt primele trei in topul operatiunilor cu Bitcoin, iar in judetele Caras-Severin, Olt si Calarasi sunt cele mai putine tranzactii, arata o statistica prezentata, la Sinaia, de specialistii…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat vineri ca nu intelege supararea sindicatelor, survenita in urma adoptarii OUG nr. 82/2017 care da posibilitatea negocierii contractelor colective de munca in vederea aplicarii masurilor din noul Cod fiscal de la 1 ianuarie…

- "Avem nevoie de mai multe doamne in politica". O spun reprezentantele Organizatiei de Femei a Partidului Democrat din Moldova, care au participat la adunarea femeilor democrate din sectorul Ciocana al Capitalei.

- Guvernul va acorda ajutoare de urgența in suma totala de 250.800 de lei pentru sprijinirea a 70 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase ori probleme grave de sanatate ce pot conduce la riscul de excluziune ...

- Misa: Romania va continua sa sustina lupta impotriva evaziunii fiscale Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a declarat luni, la Seminarul de Formare in domeniul Schimbului de Informatii organizat sub egida Forumului Global si a ANAF, ca Romania va continua sa sustina evolutia cadrului fiscal si imbunatatirea…

- "Romania poate deveni pana la sfarsitul anulului cea de a 36-a tara europeana care va avea o institutie independenta sau un departament de promovare si protejare a drepturilor copilului. Organizatia noastra a pus pe agenda publica aceasta problematica inca din 2001", a declarat presedintele Organizatiei…

- Organizația TSD Alba, condusa de președintele Corneliu Mureșan, a participat duminica cu o delegație de 50 de tineri la Congresul tineretului social-democrat, care a avut loc la complexul expozitional Romexpo din București. Gabriel Petrea, ministrul pentru Dialog Social, care detine de doi ani președinția…

- CHIȘINAU, 15 nov – Sputnik. Baza militara NATO de la Deveselu, România, se afla în centrul unui conflict izbucnit între locuitorii satului Stoienesti, județul Olt, și unitatea militara NATO. Satul Stoinești se afla la granița cu localitatea Deveselu. În…

- In cadrul ședinței de Birou Permanent Județean (BPJ), care a avut loc in cursul saptamanii trecute, au fost validați noii șefi ai organizațiilor interne ale PNL Covasna. Astfel, in organizația de femei, pentru funcția de președinta a candidat și a caștigat Angela Negoița, devenind astfel …

- Mihnea Nastase, fiul fostului premier, Adrian Nastase, s-a inscris de curand in PSD, in Organizatia de tineret a Sectorului 1 din Capitala. ”Cred ca e momentul sa ne uitam spre viitor in momentul asta si avand in vedere ca am participat la un congres unde deschidem viitorul TSD-ului”, a spus Mihnea…

- Președintele organizației de tineret al PSD, Gabriel Petrea, considera ca a venit momentul ca echipa de tineret sa treaca la urmatorul nivel, și a promis ca daca va caștiga un nou mandat la șefia organizației va ramane consecvent principiilor sale și celor de echipa pentru care a militat și pana…

- Gabriel Petrea 2.500 de membri TSD iși aleg duminica presedintele pentru urmatorii doi ani, la un congres la care sunt asteptati tineri din SUA, UE si Republica Molodova. Actualul președinte, ministrul Gabriel Petrea este unicul candidat inscris. Congresul pentru alegerea presedintelui Tineretului…

- Sotul fostei politiste Melania Renghea, impreuna cu care aceasta are trei copii minori, a fost gasit spanzurat in curtea locuintei din comuna Curtisoara, joi dupa-amiaza, de catre membri ai familiei, potrivit unor surse judiciare.Decesul barbatului a fost declarat de echipajul de la Serviciul…

- Un cuplu din Oregon, Statele Unite, platește lunar facturile medicale ale unor familii care au avut copii nascuți morți. Cei doi soți spun ca fac acest gest in memoria fiicei pe care au pierdut-o in același fel, scrie ABC News. Randy și Rebecca Hauskin au trecut in 2010 printr-o adevarata tragedie atunci…

- FIFA schimba regulile pentru cluburile care nu-și platesc fotbaliștii. Cand pot deveni liberi jucatorii neplatiți. Organizatia internationala a jucatorilor profesionisti, FIFPro, a semnat astazi un acord pe sase ani cu FIFA, pentru a monitoriza mai bine comportamentul cluburilor fata de fotbalisti,…

- Un expert in relatii spune ca exista semne care pot indica o relatie construita sa dureze toata viata. Atitudinea si comportamentul partenerilor sunt definitorii in ceea ce priveste durata casniciei.

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) fac, miercuri, perchezitii la Primaria Bujoreni, judetul Valcea, dar si la louintele unor persoane fizice, intr-un dosar in care secretarul primariei este suspectat de fraudarea unor concursuri de angajare. La finalul actiunilor, cinci persoane vor fi audiate.…

- Organizatia a fost constituita in baza unei hotarari a Consiliului Local din 2013, iar scopul era ca Iasul sa devina capitala europeana a culturii in 2021. Insa dosarul de candidatura intocmit de fundatie a fost respins intr-o faza preliminara a competitiei, Iasul esuand sa intre in randul oraselor…

- Cei patru intenționau sa treaca frontiera, insa nu au ajuns mai departe de controlul de frontiera. Astfel, primul urmarit – un tanar de 31 de ani din județul Brașov – s-a prezentat la frontiera Nadlac II – Csanadpalota, insa cu ocazia verificarilor efectuate, politistii de frontiera au constatat ca…

- "Twitter a luat decizia de a elimina publicitatea de la toate conturile Russia Today (RT) si Sputnik, incepand imediat", se arata intr-un comunicat al companiei care administreaza reteaua de socializare. Compania explica faptul ca decizia a fost luata "pe baza evaluarii retrospective despre…

- Statuia, realizata din fier beton in numai trei zile, dupa cum afirma Catalin Mihalache, este amplasata in curtea artistului, din satul Prooroci, comuna Milcov, alaturi de o statuie tip caricatura a lui Smiley, de o sculptura infațișand-o pe Alba-ca-Zapada și de o statuie de patru metri a unui personaj…

- Organizația de studenți AIESEC Craiova le ofera tinerilor posibilitatea de a deveni voluntari internaționali prin intermediul produsului Global Volunteer. Campania de promovare se va desfașura in perioada 23-31 octombrie. Global Volunteer este un program de voluntariat internațional ce le ofera ...

- ”La sfarsitul lunii august a acestui an i-am cunoscut pe fratii Ghita, din comuna Fauresti, judetul Valcea, prin prisma meseriei, mai exact, in urma disparitiei de la domiciliu a micutei Silvia”, asa incepe povestea celor cinci frati si a Nicoletei Viorel, ofiter de investigatii criminale din cadrul…

- "Era o procedura birocratica de depunere a CV-urilor. Le depuneau la organizatiile de partid si de acolo erau inaintate secretariatelor ministerelor. Eu, ca ministru, trebuia sa vad daca se indeplinesc criterii legale si faceam o analiza a competentelor. Nu puteam accepta ca la Transelectrica sa…

- O femeie in varsta de 32 de ani din municipiul Rosiorii de Vede a decedat, marti, in urma unui accident de circulatie produs pe DE 70, la limita judetului Teleorman cu judetul Olt.Femeia a decedat dupa ce masina pe care o conducea a intrat in coliziune frontala cu un autotren, condus regulamentar…