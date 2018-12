Trusoul gratuit al nou-născutului, proiect de lege depus în Parlament Zilele trecute a fost depus la Senat un proiect de lege care prevede ca parintii primesc, in mod gratuit, un pachet-trusou pentru nou-nascut, la externarea din spital. Pachetul include haine, saltea pentru infasat, produse de igiena pentru bebelusi, lapte praf si biberoane. „Prin prezenta lege se acorda gratuit un pachet-trousou pentru fiecare copil nou-nascut viu, reprezentand un ajutor propriu-zis util parintilor, tutorelui, curatorului, persoanei careia i-a fost dat in plasament familial copilul, inclusiv asistentul maternal sau persoanei careia i-a fost incredintat copilul in vederea adoptiei… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

