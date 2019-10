Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, localnicii au decorat cu flori arcada de la intrarea in comuna Munteni Buzau. "Haideti sa impodobim cu multe flori acea arcada, ca atunci cand vor veni pentru ultima data acasa sa-i primim cu respect." - se arata intr-un mesaj postat pe un grup de pe Facebook al locuitorilor. Tragicul accident…

- Cea mai mare tragedie produsa pe sosea in acest an a indoliat o comunitate intreaga. Trupurile neinsufletite ale victimelor accidentului din Ialomita vor ajunge astazi la familii. Intre timp, medicii transmit noi informatii despre starea ranitilor.

- La morga din apropiere de Urziceni au fost surprinse imagini sfașietoare cu familiile celor morți in accidentul din Ialomița. Rudele celor decedați au venit sa ridice sicriele cu trupurile neinsuflețite de la Medicina Legala.

- Accidentul s-a produs pe Drumul National DN2A, Slobozia - Urziceni, intre raza localitatii Sfantul Gheorghe, din comuna Balaciu. Soferul TIR-ului care a intrat pe contrasens, Viorel Stefan Ilie, 43 de ani, din Poiana, venea de la Tg. Jiu, unde incarcase fulgi in semiremorca. Din motive pe care politistii…

- Ilie Ștefan Viorel este șoferul TIR-ului implicat in accidentul grav din Ialomița, de sambata dimineața. Nu se știe ce s-a intamplat cu barbatul astfel incat a ajuns pe contrasens, acolo unde a lovit in plin un microbuz. A omorat noua oameni și s-a stins și el din viața.

- Opt din cele zece persoane care au murit in accidentul grav de circulatie produs sambata dimineata pe DN 2A Slobozia - Urziceni erau angajati Mega Image, a anuntat retailerul pe pagina sa de Facebook. De...

- In dimineața zilei de 3 august, corpurile neinsuflețite a celor doua persoane, cetațeni ai Republicii Moldova, care și-au pierdut viața in urma accidentului de circulație in Romania au fost aduse acasa.