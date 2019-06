Trupurile a şapte alpinişti, recuperate din Himalaya Cautarile continua insa pentru descoperirea corpului unui al optulea alpinist care si-a pierdut viata pe muntele Nanda Devi, a declarat responsabilul local Vijay Kumar Jogdande, precizand ca operatiunile de salvare au durat aproape o luna. O echipa internationala de alpinisti din care faceau parte patru britanici, doi americani, un australian si un indian a disparut pe 24 mai. Grupul incerca sa ajunga pe un varf neexplorat al muntelui de 7.817 de metri, cand a fost lovit de avalansa, au indicat oficialii. Pana la inceputul lunii iunie, elicopterele trimise in cautarea alpinistilor au… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

