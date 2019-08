Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua zile de tacere, Moscova a recunoscut in cele din urma ca explozia produsa joia trecuta la o baza situata in Marele Nord al Rusiei, nu departe de Arhanghelsk, a avut un caracter nuclear. Mai mulți experți relativizeaza, insa, nivelul de radioactivitate emis. Ce s-a intamplat, de fapt, la baza…

- Agentia nucleara rusa Rosatom a anuntat sambata dimineata ca cinci angajati ai sai au murit in urma unui accident petrecut in timpul unui test intr-un sit militar din nordul Rusiei, relateaza agentia RIA, preluata de Reuters, informeaza AGERPRES . Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete…

- Accidentul s-a produs in timpul testarii unei rachete cu propulsie lichida, relateaza RIA, citand Rosatom. Alti trei angajati ai Rosatom au suferit rani cu grade diferite de gravitate in timpul accidentului, inclusiv arsuri. Ei beneficiaza de tratamentul medical necesar in unitati specializate, a precizat…

- Exista, din nou, suspiciuni ca Rusia a suferit un alt accident nuclear, dupa ce ambulanțe acoperite cu folii speciale de protecție au fost vazute transportând persoane suspectate ca sufera de expunere la radiații de la o misterioasa explozie la o baza militara, scrie Daily Mail.…

- Sunt tensiuni pe Dunare intre Serbia si Romania dupa ce autoritatile de la noi au blocat un transport de armament rusesc care ar fi trebuit sa ajunga la Belgrad. Informatiile au fost facute publice de jurnalistii din Serbia, care spun ca tara lor ar fi trebuit sa primeasca 30 de tancuri si 30 de blindate…

- O centrala nucleara din Rusia a oprit joi trei dintre cele patru unitati ale sale dupa ce un transformator a suferit un scurtcircuit, dar nivelurile de radiatii au ramas normale, a anuntat o filiala a companiei nucleare de stat Rosatom, transmite Reuters, conform agerpres.ro.A renuntat la…