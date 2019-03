Stiri pe aceeasi tema

- Un pescar din Hunedoara a fost gasit fara suflare intr-un canal de la barajul Hateg. Barbatul se afla la pescuit si, potrivit primelor informatii, ar fi alunecat pe suprafata inclinata si uda a canalului.

- De sase ani o manastire care pastreaza moaste ale Sfantului Nectarie se construieste in apropiere de Hunedoara, pe Valea Roatei. Privelistea locului din mijlocul salbaticiei s-a transformat spectaculos.

- Brigada Rutiera a restrictionat traficul, miercuri, incepand cu ora 06:30, pe soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Victoriei, respectiv soseaua Kiseleff, de la Arcul de Triumf pana la Piata Presei Libere, cu ocazia mitingului organizat de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor…

- Declaratie de presa Maria Madalina Turza, presedinte CEDCD: "Parintii copiilor cu dizabilitati si adultii cu dizabilitati ies in strada sa conteste Proiectul de Buget pe 2019, in Bucuresti si in tara Parintii copiilor cu dizabilitati si adultii cu dizabilitati ies in strada, vineri, 8 februarie, 2018,…

- In data de 02.02.2019, ora 00:26, Poliția Municipiului Lupeni, a fost sesizata de catre un barbat cu privire la faptul ca, fiul sau Roman Emanuel in varsta de 32 de ani din municipiul Lupeni, cunoscut cu afecțiuni psihice, a plecat voluntar de la domiciliul sau in data de 01.02.2019, in jurul orei…

- In data de 11.01.2019, Politia Municipiului Lupeni a fost sesizata de un barbat din localitate despre faptul ca fratele sau, Bogdan Iuliu (foto), in varsta de 58 de ani, a plecat in data de 24.12.2018 de la o familie din municipiului Lupeni, unde lucra ziler, cu intenția de a petrece sarbatorile…