- Inmormantarea fostului mare fotbalist Ilie Balaci este programata pentru marti, 23 octombrie. Familia nu a facut inca publica ora la care va avea loc inmormantarea si programul, dar un lucru este cert: sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ilie Balaci va fi depus si la stadionul Ion Oblemenco.

- Ilie Balaci, unul dintre cei mai talentati fotbalisti romani din toate timpurile, s-a stins fulgerator, la 62 de ani. S-a intamplat in timp ce isi vizita mama, iar medicii chemati in ajutor nu au reusit sa-l resusciteze.

- Presedintele clubului de fotbal Universitatea Craiova, Marcel Popescu, a anuntat ca nu va solicita amanarea partidei cu FCSB, programata in aceasta seara pe Stadionul "Ion Oblemenco" in etapa a 12-a a Ligii I, ca urmare a decesului lui Ilie Balaci, precizand ca echipa va juca in memoria acestuia.…

- Peste o suta de persoane și 20 de preoți, in fruntea carora s-a aflat protopopul Marian Maracine, au participat luni dupa-amiaza, la Ploștina, la slujba de inmormantare a preotului Dumitru Ciubotea, cel care a slujit pana acum aproape doi ani la Catedrala Ortodoxa Motru, fiind și ctitor al…

- Peste zece mii de credinciosi iau parte, duminica, de sarbatoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, la Sfanta Liturghie, oficiata de mitropolitul Moldovei si Bucovinei, Teofan, alaturi de 22 ierarhi din tara si trei strainatate, 14 preoti si sase diaconi, informeaza Agerpres. La ...

- Mii de pelerini participa, miercuri, sanctuarul national marian de la Cacica, judetul Suceava, la Sfanta Liturghie prilejuita de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, slujba fiind oficiata de episcopi si 100 de preoti din tara si strainatate, transmite corespondentul MEDIAFAX.