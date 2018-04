Stiri pe aceeasi tema

- Roman mort in Italia, chiar de ziua lui. Fiul acestuia, in stare grava la spital, in urma unui accident cumplit de motocicleta. Valentin Berbece din județul Alba avea 47 de ani, iar baiatul lui, care se afla pe motocicleta, are 22 de ani. In ziua cand Valentin Berbece sarbatorea implinirea celor 47…

- Un barbat in varsta de 47 de ani din Petresti, Sebes, a murit chiar de ziua lui, intr-un accident de motocicleta. Valentin Berbece si-a pierdut viata pe o strada din Italia. Fiul lui, in varsta de 22 de ani, este in stare grava la spital.

- Un tamplar roman s-a sinucis intr-un parc din Italia, spanzurandu-se de un copac. Acesta a scris un bilet de adio pentru soția sa inainte de a recurge la gestul extrem. Barbatul de 53 de ani a plecat miercuri seara de acasa fara sa spuna nimic familiei, iar soția lui, vazand ca nu se…

- Momente tulburatoare intr-un parc din Italia, acolo unde un tamplar roman și-a luat viața și a lasat in urma un bilet de adio de-a dreptul cutremurator. Barbatul a fost gasit spanzurat, dupa ce soția l-a cautat toata noaptea.

- Afaceristul a fost arestat la Alba Iulia pentru o condamnare in Italia la 9 ani și 3 luni de inchisoare Avocații acestuia au incercat pana in ultimul moment sa obțina ramanerea acestuia in Romania. Curtea de Apel a judecat in 27 martie, o contestație la executare cu privire la mandatul european de arestare,…

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale al I.P.J. Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunii de contrabanda cu tigari, fapte comise in Italia. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala.…

- Investigatorii americani au ajuns la concluzia ca „Guccifer 2.0”, un hacker care se prezenta drept roman, responsabil de dezvaluirea de date despre congresmeni democrati din SUA in timpul campaniei prezidentiale din 2016, era de fapt un agent al serviciului militar rus de informatii (GRU), informeaza…

- "Guccifer 2.0" s-a prezentat ca fiind un hacker roman, negand ca ar colabora cu Rusia, iar Moscova a negat in repetate randuri ca ar fi implicata in atacurile cibernetice.Autoritatile americane suspectau de mai mult timp ca acesta avea legaturi cu Rusia, iar site-ul de stiri The Daily Beast…

- Victor, un politist din Constanta, isi dedica timpul liber salvarii cainilor aflati in dificultate. Fie ca sunt pierduti, abandonati sau raniti in urma luptelor ilegale, cainii primesc o a doua sansa.Darius Victor Maftei are 35 de ani si este agent de politie in cadrul IPJ Constanta si dresor canin…

- Un barbat de 27 de ani a fost identificat si retinut de politistii galateni, dupa ce pe numele sau fusese emis un mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare din Italia sub suspiciunea de furt.

- Andrei Gheorghe a fost, fara indoiala, un om cu inteligenta cu mult peste medie! Si tocmai acest lucru i-a adus mai multe antipatii decat simpatii. Jurnalistul citea zilnic, avea logica, spontaneitate, insa modul in care se exprima i-a adus o gramada de scandaluri. Andrei Gheorghe nu se dezminte nici…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina...

- "Salutare, Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost ssi fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia,…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici". "Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la…

- "Sper ca in anii care vor veni ai presedintiei voastre, tara dumneavoastra va participa activ la toate activitatile Consiliului Europei", a declarat Thorbjorn Jagland intr-o scrisoare adresata lui Vladimir Putin pentru a-l "felicita cu ocazia realegerii". "Rusia este un membru important…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galati rutier au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit international, pe numele caruia era emisa o alerta de punere in aplicare a unui mandat european de arestare emis de autoritatile din Germania.…

- Un muncitor roman din Italia a cazut de la 10 metri inalțime, fiind transportat in stare grava la spital, in Pisa, cu un elicopter. Barbatul de 49 de ani este in stare grava. Incidentul s-a petrecut intr-o com...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita a anuntat, vineri seara, ca s-au inregistrat cresteri constante ale debitelor Dunarii inca din 6 martie, iar apa a ajuns la primul dig de aparare pe bratul Borcea. Specialistii prognozeaza ca saptamana viitoare cresterea va duce la depasirea…

- George Pușcaș a marcat pentru Novara in meciul cu Brescia din Serie B, scor 2-1. Fotbalistul roman in varsta 21 de ani traverseaza o perioada excelenta la noua lui echipa, unde evolueaza sub forma de imprumut de la Benevento: este al șaselea gol marcat in sapte partide.Brescia au deschis scorul prin…

- Un barbat in varsta de 25 de ani, care a obligat prin violenta o femeie din Republica Moldova sa se prostitueze in Italia si Romania a fost condamnat de Tribunalul Alba la inchisoare cu executare pentru infractiunea de trafic de persoane.

- Un microbuz cautat de autoritatile din Italia a fost descoperit de echipa de control din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in noaptea de luni spre marti. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, luni ...

- Reprezentanții IJP Cluj au confirmat pentru actualdecluj.ro ca Ioan Bene a fost gasit in Italia, fara a preciza insa daca acesta s-a predat sau a fost identificat de autoritați. Autoritatile italiene au notificat autoritațile romane in 20 februarie, la o zi dupa ce Bene a fost gasit in localitatea…

- Deși prietenii radeau de el și il considerau un fraier nu a renunțat la gandul de a o lua de soție. „Pe Mihaela am cunoscut-o in timp ce faceam proba unei mașini de-abia reparate. Ea era „la datorie”, pe marginea șoselei, iar de la distanța mi s-a parut ca este… Ilinca. Atat de șocat am fost de asemanare,…

- Lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret au descoperit mai multe piese care aparțineau unor motociclete cautate de autoritațile din Italia. Potrivit comunicatului de la Poliția de Frontiera Suceava, un cetațean ucrainean in varsta de 25 de ani, care conducea un microbuz Mercedes, ...

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Siret au descoperit, in compartimentul de marfa al unui microbuz condus de un cetatean ucrainean, printre bagajele acestuia, mai multe piese ce aparțineau unor motociclete cautate de autoritatile din Italia. Azi, 14 februarie a.c.,…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Atacantul roman George Puscas a reusit un hat-trick pentru Novara, duminica seara, in meciul castigat cu scorul de 3-1 in fata formatiei Cittadella, in deplasare, in etapa a 25-a a ligii secunde fotbal din Italia. Puscas, care a fost imprumutat recent de Inter Milano la Novara, dupa ce in prima parte…

- Iuliana Catalina Bucataru, in varsta de 38 de ani, a fost gasita in coma, in data de 5 noiembrie 2017, in casa unde lucra ca ingrijitoare, intr-un mic sat din localitatea Carsoli, provincia L’Aquila. Transportata de urgenta la spitalul din L’Aquila, femeia a murit dupa doua zile, in urma loviturilor…

- Imagini tulburatoare cu un caine legat de un taxi pe strazile din Cluj. Patrupedul a fost tarat pe bulevardele din oraș, dupa ce șoferul a considerat ca animalul era prea murdar pentru a se urca in mașina. Cazul scandalos a ieșit la iveala dupa ce isprava taximetristului a fost filmata in trafic de…

- Saptamana trecuta a fost gasit trupul unui barbat in zona Dambovicioara, trupul acestuia fiind mancat in linii mari de catre animalele salbatice. Dupa mai multe analize si cercetari, oamenii legii au stabilit si identitatea barbatului ce a avut parte de un sfarsit cumplit. Astfel, acesta era…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- Familia Gheorghe din Lugoj si-a pierdut fiul in urma cu 19 ani, cand Laurentiu a plecat in Turcia. Si-a sunat parintii din Istanbul, le-a spus ca este bine, dupa care a inchis brusc telefonul. Acela a fost ultimul semn de viata pe care l-a dat. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Disperati,…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu – P.T.F. Giurgiu au depistat un autoturism marca Audi model A6, in valoare de aproximativ 34.000 euro, cautat pentru confiscare de autoritatile suedeze. In data de 04.02.2018, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, s-a prezentat pentru a efectua…

- Interpol a alcatuit o lista a militantilor Stat Islamic care ar fi ajuns in Italia si a trimis-o la sfarsitul anului 2017 Ministerului de Interne de la Roma. Autoritatile italiene au alertat agentiile antiterorism din numeroase alte tari europene. Suspectii sunt cetateni tunisieni, unii fiind inregistrati…

- Un echipaj de pompieri militari a fost solicitat azi pentru a interveni in cazul unui barbat care ar fi cazut intr-o fantana. Pompierii au scos la suprafața trupul neinsuflețit al acestuia.

- Dupa ce a descarcat marfa din TIR, soferul roman a oprit intr-o parcare, ca sa se odihneasca, pentru ca era obligat sa faca o pauza de 9 ore. Din spusele carabinierilor, care au fost chemati la fata locului de martori, omul a murit de frig. Autoritatile au deschis o ancheta pentru a…

- Trupul macelarit al unei femei de 28 de ani a fost descoperit ascuns in doua valize intr-o masina, dupa ce polițiștii au primit un telefon despre o posibila omucidere. Sara Zghoul, o mama in varsta 28 de ani, a fost decapitata. Trupul ei a fost macelarit si apoi ascuns in doua valize lasate intr-o masina…

- Neagu Djuvarava va fi inmormantat duminica, 28 ianuarie, cu onoruri militare. Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler…

- Un roman a fost ranit in tragedia feroviara din Italia, in care patru oameni au murit și aproximativ 100 au fost spitalizati. Confirmarea legata de cetateanul roman a venit joi deara, din parte Ministerului Afacerilor Externe.

- Noi detalii despre trenul care a deraiat, joi, in apropiere de Milano, Italia. Cel putin cinci persoane si-au pierdut viata, iar aproximativ 100 de persoane au fost ranite, printre acestea aflandu-se si un roman.

- Cel putin doi oameni au fost murit si 10 au fost raniti grav, dupa ce un tren a deraiat in afara orasului Milano, din Italia. Totodata, peste 100 de oameni au fost trimisi la spital cu rani minore.Accidentul s a petrecut in jurul orei 7 dimineata ora locala .Autoritatile au pornit o investigatie pentru…

- Un tanar roman in varsta de 19 ani a fost gasit duminica dupa-amiaza mort pe linia de cale ferata dintre Bari și Foggia, Italia.Tanarul nu a mai ajuns acasa in seara zilei de sambata, iar parinții sai au alertat autoritațile in aceasta privința.

- Italia intra in lupta contra micro-particulelor din plastic, care se gasesc in unele cosmetice. Autoritatile au dat o lege care interzice comercializarea acestor produse din ianuarie 2020. Statele Unite si Marea Britanie au luat la rindul lor masuri similare, convinse de dovezile care arata ca bucatile…

- Magda Vasiliu a reusit sa depaseasca situatia dificila pe care a intampinat-o atunci cand a aflat ca fiul ei sufera de o boala crunta, cancer. Micutul a fost nevoit sa urmeze un tratament in Italia, dar in prezent, Vladut este bine. Tatal acestuia a publicat recent o fotografie cu el, in care Vladut…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Doi romani, o femeie si un barbat, au mers la un cetatean italian, intr-un bloc…

- Site-ul de specialitate mondoprimavera.com a dat publicitații echipa turului din campionatul Primavera. Desemnat de patru ori jucatorul etapei, din primul „unsprezece” nu putea lipsi Claudiu Micovschi (18 ani), capitanul echipei Genoa. „Mijlocasul de banda al lui Genoa are continuitate…

- Mai multe tiruri, camioane si autoturisme s-au ciocnit pe autostrada principala dintre Praga si Brno. Un roman, care a fost prins in teribilul carambol, a filmat dezastrul produs in urma izbiturilor puternice si a facut totul public. Accidentele in lant s-au produs din cauza vremii nefavorabile,…

- Viitorul atacantului roman Florin Andone este la Deportivo La Coruna. Cel putin asa sustine presa din Italia, care anunta ca gruparea galiciana nu este dispusa sa-i dea drumul atacantului roman, in ciuda ofertelor venite pe adresa sa.A

- Barbatul in varsta de aproximativ 70 de ani, pe numele caruia politistii din Prahova au deschis un dosar penal dupa ce au gasit in casa lui cadavrul mumificat al surorii sale, a fost gasit mort, luni, de catre politistii locali, au declarat surse judiciare. Barbatul a fost gasit spanzurat, iar trupul…

- Un roman in varsta de 21 de ani a fost omorat in Anglia. Numele sau era Razvan Sarbu si locuia intr-o padure, la un cort. Cei care l-au ucis sunt doi adolescenti, Charlie White si Alex Macdonald. Trupul neinsufletit al tanarului a fost gasit de o persoana care iesise cu cainele la plimbare. A