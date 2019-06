Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii au intervenit marti dupa-amiaza cu barci si motopompe de mare capacitate pentru inlaturarea apei din zeci de gospodarii si de pe strazi din doua localitati din zona de est a judetului Timis, aflata sub cod portocaliu de ploi si grindina. "La Detasamentul de pompieri Lugoj s-a dispus cresterea…

- Pompierii din cadrul ISU Timiș au intervenit in localitațile Bara și Cladova pentru degajarea apei de pe strazi innundate, in timp ce in Sannicolau Mare, Faget și Ierșnic s-a intervenit pentru inundații la case sau curți. Ulterior, la Detașamentul de pompieri Lugoj s-a dispus creșterea capacitații operaționale,…

- ARAD. Mai mulți polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad, de la aproape toate serviciile, s-au aflat inca de duminica seara in județul Timiș, acolo unde un coleg de-a lor a fost impușcat mortal de un barbat urmarit general pentru talharie. Cautarile au fost reluate luni…

- Un numar de 26 de localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Mures si Timis au fost afectate de inundatii, in urma ploilor abundente si viiturilor produse in ultimele 24 de ore, anunta IGSU. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 115 case si aproape 400 de gospodarii, fiind salvate…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de inundatii valabila pana la ora 24:00 si o alta Cod galben, valabila pana joi, la ora 9:00, pentru rauri din judetele Timis si Caras-Severin, conform AGERPRES. Potrivit hidrologilor, ca urmare…

- Ploile abundente care se abat in ultimele zile asupra vestului țarii iși spun cuvantul. Seara trecuta, dar și azi-dimineața, pompierii au fost solicitați sa intervina in mai multe cazuri in care apa a patruns fie in gospodariile oamenilor, fie pe șosele. O prima intervenție a avut loc intr-o curte din…

- Potrivit ISU Semenic, la fața locului au intervenit forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, Serviciul de Ambulanța Caraș-Severin și furnizorii de gaz și energie electrica. In urma exploziei, un barbat de 35-40 de ani a suferit arsuri de gradul 2 și 3 pe 70% din suprafața corpului.…

- Echipa de volei fete-liceu a Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj a reprezentat județul Timiș la etapa regionala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, care a avut loc, in 26 martie, la Deva, in județul Hunedoara. Voleibalistele de la HasdEU s-au clasat pe primul loc la etapa regionala…