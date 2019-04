Trupul neinsufletit al lui Razvan Ciobanu a fost ridicat de la morga. Lacrimi, lacrimi… Imagini tulburatoare surprinse in urma cu putin timp

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva minute, trupul neinsuflețit al lui Ravan Ciobanu a fost preluat de la IML Constanța! Va fi adus in scurt timp in Bucuresti, unde va fi depus la o Capela. Tatal sau, sfasiat de durere, a avut o reactie neasteptata sub privirile Paparazilor Spynews.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al atasatului apararii in Republica Algeriana Democratica si Populara, colonelul Cornel-Gheorghe Trifu, a fost repatriat, luni, la ceremonia care a avut loc la Baza 90 Transport Aerian din Otopeni fiind prezent si ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les. La sosirea…

- Lacrimi si durere de nedescris! Sicriul cu trupul neinsufletit al Valentinei a fost ridicat de la morga astazi de familia tinerei. De asemenea, a fost pregatita si crucea pentru mormantul celei care a murit batuta si incendiata de iubit.

- Astazi, sicriul cu trupul neinsufletit al jurnalistului George Stanca a fost depus la biserica Sfantul Gheorghe Nou, unde colegii, prietenii si cei care l-au apreciat pot merge sa-si ia ramas bun.