- O romanca de 19 ani, Mariana Tudor Szekeres, a fost ucisa in Italia in urma cu doi ani, iar de atunci trupul ei neinsuflețit, sta intr-o morga din Salerno. Corpul sau nu a fost repatriat fiindca...

- Corpul neinsufletit al fostului presedinte american George H.W. Bush a fost depus luni in Capitoliul Statelor Unite ale Americii, in Washington, unde cetatenii isi pot prezenta omagiile, relateaza CNN.

- Polițiștii din Prahova au reluat, luni, cercetarea la fața locului in cazul morții fostului model Constantin Toma, dupa ce familia acestuia, venita din Zambia, a ridicat semne de intrebare cu privire la cauza decesului tanarului. Ancheta va fi insa mult ingreunata de faptul ca, in momentul in care au…

- Un roman in varsta de 35 de ani a fost gasit pe malul unui rau in Italia. Romanul, cu inițialele M.F., a fost gasit fara viața in Vicenza, pe maulul raului Retrone. Acesta a fost descoperit in jurul orei 10:40. Trupul neinsuflețit al romanului in varsta de 35 de ani a fost vazut de un trecator care…

- UPDATE. Se pare ca barbatul care a decedat a inceput sa se simta rau in zona localitații Buftea, dar garnitura nu a putut opri pentru ca barbatul sa beneficieze de ajutor medical pana la Ploiești. Alaturi de trupul acestuia, in vagon, se afla un dosar medical destul de stufos și se pare ca barbatul…

- Astazi va avea loc inmormantarea lui Ilie Balaci, fostul mare fotbalist roman care a murit duminica dimineața, la varsta de 62 de ani, in urma unui infarct. Vezi in galeria foto de mai sus imagini in timp real trimise de corespondentul GSP Raed Krishan; update 09:10 Vreme friguroasa la Craiova in ziua…

- Trupul unui fost politist a fost gEsit tranxat in propria curte! Iar macabra descoperire a fost fEcutE chiar de catre surorile bErbatului. Bizar e insE cE acum doi ani, fostul politist ar fi fost dat... dispErut. Moment in care sotia, cu 20 de ani mai tanErat decat el, ar fi spus cE acesta a plecat…

- Inmormantarea fostului mare fotbalist Ilie Balaci este programata pentru marti. Familia nu a facut inca publica ora la care va avea loc inmormantarea si programul, dar un lucru e cert: sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ilie Balaci va fi depus si la stadionul Ion Oblemenco.