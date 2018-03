Trupul neînsufleţit al lui Andrei Gheorghe va fi incinerat sâmbătă dimineaţă "Salutare, Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost ssi fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia, si femeile, radio-ul, tv-ul, presa scrisa si online-ul, filmele si toate manifestarile culturale inteligente. Iubea si stiinta sau poate mai degraba o respecta, nimic din ceea ce merita nu (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici". "Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- S-a asternut linistea in lumea radioului romanesc. Andrei Gheorghe s-a stins la 56 de ani. Iar prima concluzie a legistilor este ca a murit de inima. A facut infarct. Și a fost gasit fara suflare in propria locuința, la 12 ore dupa deces.

- "Salutare, natiune". Doua cuvinte, rostite de vocea inconfundabila a lui Andrei Gheorghe vor ramane in amintirea a milioane de romani. Un ziarist cu un destin neobisnuit. Nascut in Rusia, si-a petrecut copilaria la malul Marii Negre si a castigat primii bani, mai intai, din meseria de profesor.

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Voluntari, sa fie incinerat. Ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00, la Crematoriul Uman ”Vitan Barzești” din București. Astfel, familia realizatorului de emisiuni radio respecta dorința lui Andrei care,…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe.

- Potrivit ultimelor informatii, jurnalistul Andrei Gheorghe va fi incinerat! Desi nu parea, realizatorul Andrei Gheorghe era un om credincios. Cu toate acestea, familia lui a luat hotararea de a-l incinera! Andrei Gheorghe a murit. Primele concluzii ale medicilor legisti in urma autopsiei.…

- Vestea ca Andrei Gheorghe s-a prapadit singur in propria casa a lovit ca un traznet, inclusiv familia jurnalistului. Andrei Gheorghe a lasat un mare gol in urma prin disparitia sa. Desi era divortat de cativa ani, reputatul om de radio si televiziune era foarte apropiat de fosta soție, dar mai ales…

- Din motive personale, familia lui Andrei Gheorghe a decis sa ridice maine trupul omului de radio de la IML ”Mina Minovici”. Ținand cont de anumite dorințe ale jurnalistului expuse in timp, in anumite discuții, rudele acestuia vor decide daca trupul lui Andrei va fi inmormantat sau va fi incinerat. Autopsia…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Andrei Gheorghe ramane omul care a facut lucrurile altfel, dovada si salutul neconventional cu care a facut istorie. Gheorghe a cunoscut afirmarea in radio odata cu celebra emisiune „Midnight Killer“, difuzata de Radio Sky, si maniera originala in care intra in direct si isi saluta ascultatorii.

- Decesul cunoscutului om de presa,Andrei Gheorghe , la doar 56 de ani, a socat o tara intreaga. Psihologul Cezar Laurentiu Cioc detaliaza ceea ce avem de invatat despre viata in urma mortii total neasteptate a unuia dintre cei mai buni jurnalisti din Romania. „Midnight Killer-ul” audio-vizualului romanesc,…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Familia lui Andrei Gheorghe se pregateste pentru inmormantare. Cunoscutul jurnalist a fost gasit mort in baia din locuinta sa luni seara, iar astazi, mama si copiii lui au ajuns la IML pentru a ridica sicriul cu trupul neinsufletit.

- Omul care se adresa ascultatorilor emisiunii sale de la radio – de la Pro FM, mai exact – cu “Salutare, natiune!”, care multora le-a ramas in memorie gratie felului sau transant de a spune lucrurilor pe nume a parasit aceasta lume la 56 de ani. Informatia ca Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare,…

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- Andrei Gheorghe a murit. Singur. Andrei Gheorghe, unul din cei mai cunoscuti realizatori de emisiuni radio din Romania, a murit. Trupul neinsufletit al jurnalistului a fost gasit in baia locuintei din Voluntari seara trecuta. A fost primit un apel la 112 in urma caruia echipele medicale au sosit la…

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani. El a fost gasit mort in baie. Apelul la 112 a venit la ora 22:25. Trupul neinsufletit ar fi fost descoperit de o persoana care avea grija de apartament. Barbatul a sunat la 112, iar medicii nu au putut decat sa constate decesul. […]

- Ultimele mesaje ale lui Andrei Gheorghe au fost de-a dreptul socante. Atat pe facebook, dar si pe blog, vedeta radio TV era extrem de activ. Pe facebook era blocat de multe ori. Acesta a fost si ultimul mesaj pe care l-a transmis fanilor dupa ce fusese deblocat.Vezi si: Poliția a deschis dosar…

- Soldatul Navy SEAL care l-a ucis pe Osama bin Laden susține ca imaginile cu trupul neinsuflețit al temutului terorist sunt false și cere autoritaților americane sa le dea publicitații pe cele reale, scrie Newsweek.

- Astazi, in jurul orei 12:30, trupul neinsuflețit al lui Ion Voinescu, fostul mare portar al Stelei, a fost depus la Arena Naționala. Sicriul a fost depus in incinta zonei VIP de pe cel mai mare stadion al țarii. Ion Voinescu va fi inmormantat marți, la cimitirul Sf. Vineri, din București, la ora 12:00. …

- Peste 20.000 de iubitori ai fotbalului i-au adus un ultim omagiu capitanului Fiorentinei, Davide Astori la Centrul tehnic federal Coverciano, unde a fost depus trupul neinsufletit al fotbalistului. Au fost prezenti la Coverciano si colegii lui Astori, alti fotbalisti si personalitati ale fotbalului,…

- Chiar daca are doar 8 ani, Andreea Banica are mari așteptari de la fiica ei. Așa ca, artista nu doar ca se numara printre mamele care exagereaza cu rasfațul, dar lucreaza intens la educația micuței și la formarea ei ca om. In timp ce mulți parinți incearca sa-și lase copii sa se bucure cat mai mult…

- Davide Astori, fundașul și capitanul Fiorentinei, a decedat in noaptea de sambata spre duminca , intr-o camera a unui hotel din Udine, orașul in care formația toscana ar fi trebuit sa joace astazi, in etapa a 27-a din Serie A. Conform celor mai recente informații, Davide Astori și-a petrecut seara de…

- Mii de fani s-au adunat pe strazile din Mumbai, miercuri, pentru a ii aduce un ultim omagiu starului bollywoodian Stridevi, inainte ca actrita sa fie incinerata la un crematoriu din acest oras, scrie Reuters. Politia a intervenit pentru a controla multimea care a luat cu asalt un club din Mumbai,…

- Politia a intervenit pentru a controla multimea care a luat cu asalt un club din Mumbai, unde a fost depus trupul neinsufletit al artistei, pentru ca oamenii sa isi poata lua ramas bun de la ea. Apoi, fanii, unii dintre ei plangand, au mers in urma unui camion acoperit cu flori care a transportat trupul…

- Trupul neinsufletit al actritei Sridevi Kapoor, star la Bollywood, a fost trimis catre India, dupa ce a fost predat de autoritatile din Dubai celor din tara de origine a artistei, scrie Reuters. Anuntul a fost facut marti pentru Reuters de un oficial al ambasadei Indiei in Emiratele Arabe Unite.…

- Trupul neinsuflețit al unui adolescent de 16 ani a fost gasit, marți, pe scara unui bloc din Ploiești. Din informațiile furnizate de Poliția Prahova, teribila descoperire ar fi fost facuta chiar de parinții baiatului. Un vecin a fost cel care a sunat imediat la 112, insa, din nefericire, medicul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, oamenii legii au fost anuntati duminica despre faptul ca trupul neinsufletit al unui barbat in varsta de 73 de ani a fost gasit pe un drum din localitatea Broscauti. Cadrele medicale sosite la fata locului nu au facut decat…

- Imaginile nepasarii au fost surprinse in Ekaterinburg, Rusia. Trupul neinsufletit al unui barbat cazut de la etaj a stat cateva ore bune in strada. Cel mai socant este ca langa mortul acoperit cu o prelata neagra, copii din curte se jucau nestingheriti.

- Regina Margareta a II-a și fii sai au anunțat, marți dimineața, tragica dispariție a Prințului Henrik al Danemarcei, in varsta de 83 de ani. Ieri, trupul neinsuflețit al acestuia a fost transportat catre Palatul Amalienborg din Copenhaga. Familia regala daneza. Regalitațile daneze au fost prezente,…

- Pentru ca nu o data, Iuliana nu si-a putut stapani emotiile si a izbucnit in lacrimi in platoul emisiunii, colegele ei au intrat la "banuieli", scrie wowbiz.ro. Denisa chiar crede ca a gresit in ceea ce-o priveste pe contracandidata ei. Citeste si Bravo, ai stil! All Stars 2018: Decizia luata…

- Trupul unei femei a fost gasit plutind in apropriere de malul lacului, in parcul IOR din Capitala, duminica dimineața. Un membru al echipajului de scafandri trimis la fața locului a intrat in apa pentru scoaterea victimei. Potrivit primelor informații, este vorba despre o femeie de aproximativ 60-70…

- Un echipaj de pompieri militari a fost solicitat azi pentru a interveni in cazul unui barbat care ar fi cazut intr-o fantana. Pompierii au scos la suprafața trupul neinsuflețit al acestuia.

- Un copil de patru ani din municipiul Motru, judetul Gorj, a decedat la spital, fiind suspect de meningita, iar reprezentantii spitalului au inchis imediat sectia de Primiri Urgente pentru a o dezinfecta. Managerul Spitalului Municipal Motru, din judetul Gorj, medicul Alin Cristian Efrim a declarat pentru…

- Inmormantarea senatorului UDMR Verestoy Attila va avea loc sambata in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. Trupul acestuia a fost incinerat la Viena, unde fusese internat pentru tratarea cancerului de care suferea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un taximetrist a fost gasit mort in masina marti dimineata, in zona pietei Chirila din Tatarasi, in jurul orei 6:30. Autoturismul se afla la intersectia cu strada Verdes. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru moarte suspecta. Trupul barbatului a fost transportat la Institutul de Medicina…

- Strigator la cer! Familia directoarei de la gradinita, Nicoleta Botan, femeia care a decedat dupa ce a fost injunghiata de fostul sot, nu a ridicat inca trupul de la spital, desi au trecut trei zile de la tragedie. Corpul neinsufletit al femeii nu a ajuns inca la Institutul National de Medicina Legala…

- Azi dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare, medicii…

- Inmormantarea istoricului Neagu Djuvarava avea loc duminica, 28 ianuarie. Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler…

- Neagu Djuvarava va fi inmormantat duminica, 28 ianuarie, cu onoruri militare. Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti din str. Polona nr. 50. Vor fi aduse onorurile militare cuvenite pentru un Cavaler…

- Update 15:00 - A fost gasit corpul neinsuflețit al tinarului care a plecat la vinatoare și a disparut. Trupul tinarului a fost gasit de scafandri in aceasta dimineața, potrivit datelor preliminare, barbatul a impușcat o rața salbatica și a urcat in barca dupa prada, insa la scurt timp a disparut fara…

- Trupul neinsuflețit al colonelului in rezerva Vitalie Zara a fost adus ieri in tara. Sicriul a ajuns cu o aeronava ucraineana pe Aeroportul International Chisinau, unde a fost așteptat de prieteni si colegi. Colonelul Zara a fost intampinat cu onoruri militare, iar un sobor de preoți a ținut o slujba…

- Cadavrul unui barbat a fost gasit, sambata dimineata, intr-o locuinta parasita de pe strada Aurel Vlaicu din Brasov, pe corpul acestuia fiind gasite urme de violenta. „Exista o ancheta in desfasurare in acest caz. Se pare ca este vorba de un barbat din randul oamenilor fara adapost“, a spus Mihaela…

- Cuprins de remușcari, barbatul din Breaza, care a ascuns moartea surorii sale și a dormit timp de un an langa trupul ei neinsuflețit, s-a sinucis. Individul de 58 de ani a incasat pensia de handicap și indemnizația de insoțitor cuvenite femeii, in total 1500 de lei pe luna. In noiembrie, totul a ieșit…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD si…

- Doliu in handbalul romanesc. Radu Vladuț a murit de Boboteaza. Radu Vladuț s-a stins din viața fulgerator, pe 6 ianuarie, chiar in ziua de Boboteaza, la varsta de 64 de ani, in urma unor complicații medicale in fața carora medicii nu au mai putut face nimic. “Deplangem trecerea in neființa a colegului…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al presedintelui Academiei Romane, Ionel-Valentin Vlad, va fi depus marti, 26 decembrie, ora 13,30, la sediul institutiei, aflat pe Calea Victoriei 125, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Conform Biroului de presa al Academiei Romane, miercuri, ora…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la Academia Romana, marti dupa-amiaza, iar inmormantarea va avea loc joi. Conform Academiei Romane, marti, la ora 13.30 sicriul cu trupul neinsufletit al lui Ionel-Valentin Vlad va fi…