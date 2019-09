Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu mai bine de o saptamana, iubitul Oanei Radu a fost incendiat in scara blocului, iar starea lui este extrem de grava, avand arsuri pe 75% din corp. Alin are nevoie de sange, iar medicii au ales sa ii amputeze un picior. Artista a vorbit din nou despre perioada grea prin care trece și crede…

- Oana Radu traiește un coșmar zilele acestea, dupa ce iubitul ei a fost stropit cu benzina și incendiat, de un alt barbat. Mai mult, se pare ca printre persoanele care au cazut victime agresorului din Craiova, se afla și mama lui Alin, „soacra” artistei. Lenuta, mama lui Alin, iubitul Oanei Radu, a suferit,…

- Oana Radu, cantareața devenita celebra dupa ce a participat la Vocea Romaniei, a facut un anunț șocant pe contul sau de Facebook. Iubitul ei a fost stropit cu benzina in plina strada și incendiat. „Iubitul meu a suferit ieri un accident… Un om complet nebun a aruncat o sticla cu benzina și foc pe el,…

- Omul de afaceri si fostul rugbyst Marcel Toader va fi inmormantat miercuri, 7 august, la cimitirul din Cumpana."Doresc sa va anunt ca azi l am depus pe tata la casa mortoara Niculescu in Constanta vis a vis de Cimitirul Central Maine la orele 13:00 la Biserica Cimitirului Central incepe slujba, iar…

- Tanarul de 19 ani, din localitatea Tudora, judetul Botosani, a murit pe 22 iunie, lovit de o masina pe o autostrada din Franta, fiind repatriat vineri, 5 iulie. Trupul lui a fost ridicat din casa parintilor de politisti si de medici legisti, in timp ce familia se pregatea de inmormantare. Cadavrul a…

- Inmormantarea lui Nicu, romanul de 19 ani care si-a pierdut viata in Franta dupa ce a fost lovit de o masina a fost amanata din cauza aparitiei oamenilor legii. Acestia i-au ridicat trupul neinsufletit de la priveghi.

- In cursul zilei de asttazi, 28 iulie 2019, a fost adus in Cugir, Ioan Stoica, un barbat de 69 de ani care in urma cu cateva zile a decedat intr-o localitate din Belgia. Ioan Stoica era plecat la munca in Belgia din 2010, impreuna cu cei 7 fii ai sai. Potrivit surselor, in ultimul timp, sanatatea sa…

- Ionel Lepa, individul care a ucis un politist, va fi inmormantat la Lugoj. Trupul neinsufletit al criminalului care si-a luat viata, luni dimineata, a fost depus marti la capela de pe strada Fagetului din Lugoj. Un preot din parohia Lugoj a declarat pentru Lugoj Info.ro ca familia criminalului are locuri…