Trupul fetiţei românce de 8 ani, victimă a criminalului din Cipru, a fost găsit într-o valiză Ramasitele fetei erau intr-o valiza, pe fundul aceluiasi lac toxic unde ucigasul si-a aruncat si alte victime. Tot acolo a fost gasit si cadavrul mamei ei, saptamana trecuta. Cele doua romance au fost primele victimele ale primului criminal in serie din istoria Ciprului. Barbatul de 35 de ani, care a recunoscut pana acum șapte crime, este cercetat si pentru viol. O tanara de 19 ani il acuza ca a abuzat-o in septembrie 2017, dupa ce au iesit la o intalnire. Toate victimele erau femei si imigrante. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au demarat o ampla operațiune de cautare a trupurilor unei romance și a fetiței sale, ucise cu sange rece de un fost militar, in Cipru. Acum trupul fetiței de opt ani a fost gasit in același lac toxic unde criminalul a mai aruncat și alte victime.

- A patra victima identificata a criminalului in serie din Cirpu este romanca disparuta in 2016, potrivit anatomo-patologilor citati de presa locala. Potrivit Alpha News, legistii ar fi confirmat ca una dintre ele este Livia Florentina Bunea, romanca, originara din Buzau, disparuta in 2016. Femeia ar…

- Investigația in cazul criminalului in serie din Cipru, printre victimele caruia se numara și doua romance, mama și fiica, continua, anchetatorii descoperind pana acum patru cadavre, relateaza euronews. Trupul unei femei, aflat in stare de descompunere, a fost gasit duminica, ...

- Cadavrul unei femei, despre care se crede ca este una dintre cele 7 victime ale ucigasului in serie din Cipru, se afla in una din valizele descoperite pe fundul lacului aflat la 32 de kilometri de capitala Nicosia, transmite BBC.

- Trupul lui Rudolf Heinz, afaceristul care s-a spanzurat lunea trecuta de un pod din Buzau, este in continuare la morga din Buzau. Conform unor surse din randul anchetatorilor, fiica milionarului ar fi cerut echipei de cercetare ca necropsia sa fie facuta doar in prezenta unor experti din Austria.

- Valerie, o tanara in varsta de 24 de ani, și-a prevestit moartea. Disperata, și-a sunat mama și i-a spus ca simte ca va muri. Au urmat zile de liniște totala. Opt zile mai tarziu, tanara a fost gasita, fara viața, indesata intr-o valiza.

- Ioana Condea, romanca moarta in Germania, care a stat cinci ani in coma dupa ce a fost batuta crunt de un proxenet, va fi inmormantata in satul natal Bobolia, din judetul Prahova. Trupul tinerei a fost adus acasa, iar mama sa ar vrea sa o inmormanteze marți, insa deocamdata nu i-a fost eliberat certificatul…