Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat in varsta de 15 ani a murit inecat in raul Moldova, la Darmanesti, in zona podului CFR, iar pompierii i-au recuperat trupul duminica seara, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, baiatul plecase duminica dupa-amiaza la scaldat…

- Un copil de 15 ani s-a inecat in apele raului Suceava in zona podului CFR de la Darmanești, a anunțat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. El era la scaldat. Corpul baiatului nu a fost inca recuperat din apele raului Suceava. Pompierii militari continua cautarile cu barca și cu scafandri.…

- Un barbat a murit taiat de tren in Dej, in noaptea de sambata spre duminica. Victima are in jur de 50 de ani și pana in prezent nu a fost identificata. Salvatorii care au ajuns la fața locului nu au putut decat sa constate decesul. Accidentul a avut loc in Dej-Triaj, in jurul orei 01:30. In urma apelului…

- O persoana care s-a inecat in Lacul Morii din București a fost scoasa la mal de scafandrii de la ISU.Potrivit primelor informații, trupul acestuia a fost gasit la 10 metri de mal și la o adancime de doi metri. Este vorba despre un barbat de 30 de ani. Citește și: Scandal la ședința…

- Trupul elevului militar disparut, marți, in apele marii la Mamaia a fost gasit pe plaja, la Navodari, adus de valuri la țarm. MApN confirma ca Mitroi Iosif-Corneliu, disparut marți, 28 mai, in zona plajei din stațiunea Mamaia, a fost identificat astazi, 30 mai, dupa ce trupul neinsuflețit a fost adus…

- Managerul Spitalului Județean din Suceava a dezvaluit ca medicii au fost nevoiți sa cheme un elicopter SMURD pentru transportarea senatorului PSD Virginel Iordache dupa ce acesta i-a amenințat și a țipat la ei.

- Rezultatele preliminarii ale necropsiei designerului Razvan Ciobanu arata ca acesta a consumat droguri inainte de a urca la volan, au declarat pentru Libertatea surse judiciare. Acestea sunt rezultate preliminarii, urmand ca in urmatoarele trei saptamani sa iasa rezultatele analizelor toxicologice.…

- Un copil de doar 2 ani a murit azi, in jurul orei 13.00, dupa ce s-a inecat cu paste. Tragedia a avut loc la Valenii de Munte, in județul Prahova. Cea care a sunat la 112 si a cerut ajutor a fost mama copilului in varsta de 2 ani, a notat mediafax. Medicii de la ambulanta nu au mai putut face nimic…