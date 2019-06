Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu, declarand ca a fost implicat intr-un accident rutier, dar nu a anunțat și organele legii despre producerea evenimentului. Cadrele medicale i-au anunțat pe polițiști despre incident, așadar autoritațile…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Tismana și din cadrul Postului de Poliție Padeș, au desfașurat in data de 4 mai o acțiune de verificare a legalitații transporturilor de material lemnos, pe raza comunei Padeș. Oamenii legii au verificat in trafic doua autoutilitare, care aparțineau unei societați…

- Polițiștii și procurorii au identificat autorii pe cazul tentativei de omor din localitatea Stoianovca, raionul Cantemir. Acolo unde, in toamna anului 2018, un barbat a fost impușcat de șapte ori de catre un individ.

- Politistii de frontiera braileni au intocmit cinci dosare penale pentru infractiuni de braconaj piscicol si au retinut, in vederea continuarii cercetarilor, trei barci, zeci de scule de pescuit (multe dintre ele interzise prin lege), sute de metri de plase si 158,8 kilograme de peste.

- Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din Dambovita, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din Inspectoratul General al Politiei Romane si a Parchetului de pe langa Judecatoria Gaesti, au efectuat, joi, 25 de perchezitii domiciliare, in 17 judete.

- In perioada 29 – 31 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, in colaborare cu politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla, au desfasurat o actiune de asigurare a unui climat de siguranta publica si de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului, dar si de prevenire a accidentelor…

- Un barbat din Topoloveni a sunat marți la poliția din localitate pentru a se autodenunța ca și-a batut soția. Cand oamenii legii au ajuns la fața locului, barbatul a uitat de tot și de toate și a sarit iar sa-și loveasca nevasta. Oamenii legii au emis un ordin de protectie provizoriu, valabil cinci…

- Politistii IPJ Constanta au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat suspectat ca si ar fi agresat concubina.Potrivit IPJ Constanta, la data de 16 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 48 de ani, din municipiu, despre…