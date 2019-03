Stiri pe aceeasi tema

- Noi exercitii militare, cu trageri, au fost organizate vineri de trupele ruse dislocate in Transnistria, in ajunul Zilei Memoriei, cand la Chisinau sunt comemorati combatantii cazuti in lupta pentru integritatea Republicii .Moldova in razboiul de pe Nistru din 1992. Grupul Operational al Trupelor Ruse…

- Autoritațile de la Chișinau au informat astazi Adunarea Parlamentara a OSCE despre imixtiunile grsolane ale Federației Ruse în procesul electoral din Republica Moldova. Deputatul democrat Sergiu Sîrbu s-a referit inclusiv la noul dosar fabricat de Moscova pe umele președintelui PDM,…

- Ministerul Afacerilor Interne de la Moscova a anuntat vineri ca in urma cercetarilor preliminare efectuate in cadrul unui dosar penal s-a depistat ca Vlad Plahotniuc si Veaceslav Paton, cetateni ai Republicii Moldova care detin si cetatenia rusa, ar fi implicati in operatiuni valutare ilegale cu anvergura…

- În Republica Moldova a aparut un curent de opinie, care încearca sa promoveze ideea ca puterea trebuie obținuta prin metode violente și nu în urma alegerilor. Jurnalistul roman Victor Nichitus considera ca acest curent este alimentat de serviciile secrete de la Moscova, care încearca…

- O cetațeanca a R.Moldova care a crezut în amnistia convenita la Moscova și anunțata de Igor Dodon, a parasit teritoriul Federației Ruse, iar la întoarcere a fost reținuta. Femeia era însarcinata și a fost nevoita sa nasca în pușcarie. Despre acest caz ne povestește președintele…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean Igor Dodon ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau. ''Desigur,…

- Liderul transnistrean, Vadim Krasnoselski, a respins categoric posibilitatea, sub orice forma, de reunire a Transnistriei cu Republica Moldova. Într-un interviu pentru „Adevarul european”, Krasnoselski a spus ca acest lucru este ”deja imposibil”. …

- Inspectorii Serviciului Federal de supraveghere în domeniul fitosanitar și veterinar Rosselhoznadzor, a interzis accesul unui nou lot de 20,5 tone de mere proaspete moldovenești pe teritoriul Federației Ruse. Producția a fost reținuta în timpul controlului fitosanitar de carantina de…