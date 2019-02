Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat drept "respingator si ridicol" apelul de luni al Grupului de la Lima la o schimbare de regim si indemnul adresat armatei de a inceta sa-l sustina, transmite marti AFP. Presedintele socialist al Venezuelei a afirmat ca "acest ultim comunicat…

- Parlamentul de la Caracas, controlat de opozitie, a acuzat regimul presedintelui socialist Nicolas Maduro de incercarea de a scoate din tara si a trimite in Rusia rezervele de aur ale Venezuelei, conform unei postari facute pe contul Twitter al legislativului venezuelean de catre deputatul Jose Guerra,…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, marti, ca va face totul pentru apararea presedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, dupa ce, pe fondul speculatiilor privind o presupusa invazie militara prin Columbia, Casa Alba a reiterat ca presedintele Donald Trump mentine "toate optiunile".

- Ciocniri violente intre susținatorii lui Juan Guaido și forțele de ordine care ii sunt fidele lui Maduro au avut loc, miercuri noaptea, dupa ce liderul opoziției s-a autoproclamat președinte al țarii. Cel puțin șapte persoane au murit in timpul violențelor, scriu agențiile internaționale de presa. Zeci…

- Statele Unite au anunțat ca susțin opoziția din Venezuela, implicit pe liderul acesteia, Juan Guaido, care s-a autoproclamat președinte interimar al țarii. Anunțul a venit in timp ce sute de mii de oameni au ieșit in strada pentru a protesta fața de politica lui Nicolas Maduro. In replica, acesta din…

- "Jur sa imi asum oficial competentele executivului national ca presedinte in exercitiu al Venezuelei pentru a ajunge (...) la un guvern de tranzitie si pentru a obtine alegeri libere", a spus Juan Guaido de la tribuna. Intr-un comunicat, presedintele american Donald Trump a transmis ca il…

- Militarii care au lansat un apel luni, in apropiere de Caracas, la dezavuarea presedintelui venezuelean Nicolas Maduro au fost arestati de autoritati, a anuntat armata intr-un comunicat, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste si: Schimbari MAJORE pentru aplicația WhatsApp: 'Impunem o limita…

- Caracas, 13 ian /Agerpres/ - Organizatia Natiunilor Unite a oferit vineri Venezuelei ajutoare in domeniile alimentar si medical, afectate de criza economica, informeaza AFP. Dupa o intalnire la Caracas cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro, coordonatorul ONU pentru Venezuela, Peter…