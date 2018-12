Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Germaniei a alocat miercuri 54,4 milioane de euro (62 milioane dolari) pentru proiecte in scopul dezvoltarii in teritoriile palestiniene Fasia Gaza si Cisiordania, anunta Biroul reprezentantului german in Ramallah, citat de cotidianul Haaretz.

- Inalta Curte de Casație și Justiție a avut nevoie doar de doua termene pentru a respinge recursul formulat de Agenția Naționala de Integritate impotriva Emiliei Arcan, pe care o acuza de incompatibilitate. Soluția instanței supreme confirma decizia Curții de Apel Bacau: “Decizia nr. 3807 din 8 noiembrie…

- Sambata, 13 octombrie, a avut loc deschiderea oficiala a Cupei Satelor in judetul Neamt. Au participat Petru Viorel Iliesei, directorul Oficiului Judetean pentru Finantarea Investitiilor Rurale Neamt si Ioan Costin Toma, presedintele Asociatiei Judetene de Fotbal Neamt, cele doua institutii co-organizatoare…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor precizeaza ca tortionarul Alexandru Visinescu, care a ajuns sambata la spital cu fracturi costale si ruptura de pslina, s-a ranit in urma unei caderi involuntare, rezultat al unui episod lipotimic.

- Palestinienii organizeaza luni o greva generala, in semn de protest fata de controversata lege votata in iulie, care defineste Israelul ca 'statul natiune al poporului evreu', relateaza AFP. In Cisiordania ocupata, in Fasia Gaza si in Ierusalimul de Est, partea palestiniana a orasului anexat…

- Procurorii de la Parchetul General anunta, oficial, invinuirea sefilor Jandarmeriei Romane si a secretarului de stat Mihai Chirica, in dosarul violentelor de la protestul din 10 august. Procurorii spun ca ordinul de interventie nu a fost legal, precizand ca cel care a coordonat interventia a intervenit…

- Fortele israeliene au deschis focul in timpul unei demonstratii din sudul Fasiei Gaza, miercuri, ucigand un tanar palestinian, a afirmat Ministerul palestinian de Sanatate, relateaza Reuters.

- Soldații israelieni au ucis, vineri, trei palestinieni și au ranit cel puțin alți 30 care participau la protestele saptamanale de la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, au spus medicii palestinieni, relateaza Reuters.