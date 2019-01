Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Statele Unite vor iesi din Siria "intr-o perioada de timp" si vor sprijini luptatorii kurzi din tara, in timp ce Washingtonul isi va retrage trupele, relateaza Reuters.

- Emisarul Statelor Unite ale Americii pentru coalitia internationala antijihadista, Brett McGurk, a demisionat, in semn de protest fata de decizia presedintelui Donald Trump de a retrage trupele americane stationate in Siria.

- Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a discutat joi dupa-amiaza cu presedintele SUA, Donald Trump, despre decizia de retragere a trupelor americane din Siria si despre modalitatile de contracarare a "agresiunii iraniene", relateaza news.ro.citește și: Kelemen Hunor, atac dur la adresa…

- 'Retragerea din Siria nu a fost o surpriza. Am facut campanie ani de zile pentru asta si, acum sase luni, cand mi-am dorit foarte mult sa fac asta public, am fost de acord ca trupele americane sa mai ramana (in Siria). Rusia, Iranul, Siria si altii sunt inamicul local al SI. Noi le facem treaba.…

- Decizia Statelor Unite de a-si retrage trupele din Siria este 'corecta', a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa de sfarsit de an sustinuta la Kremlin, transmit AFP si dpa preluate de Agerpres 'Faptul ca Statele Unite au decis sa-si retraga trupele este corect',…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat joi ca este de acord cu presedintele american Donald Trump care a afirmat ca Statul Islamic a fost invins, dar a adaugat ca este sceptic cu privire la retragerea totala a trupelor americane din Siria, scrie Reuters.Putin a declarat ca Moscova nu a…

- Tupele americane din Siria vor fi retrase rapid, a anunțat Donald Trump. Trupele americane au reușit sa invinga Statul Islamic, motivul pentru care au fost dislocate in Siria a subliniat purtatorul de cuvant al...

- Presedintia Statelor Unite a anuntat, miercuri, inceperea retragerii trupelor americane din Siria, dupa ce presedintele Donald Trump a decis incheierea misiunii antiteroriste, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit mediafax.citește și: LOVITURA de GRAȚIE, data de Senat: OUG pe Legile…