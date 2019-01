Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 15 militanți islamiști au fost uciși in sud-vestul Nigeriei, in urma mai multor raiduri aeriene și terestre coordonate de Franța și Nigeria, au transmis duminica reprezentanții Ministerului Apararii din Franța, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Operațiunea a avut loc in data de…

- Marea Britanie a trimis joi trupe la aeroportul Gatwick de langa Londra, al doilea ca marime din tara, din cauza unei incercari fara precedent de blocare a traficului in apropierea Craciunului, cu ajutorul unor drone mari care au dus la anularea tuturor zborurilor, transmite Reuters.

- Sute de persoane si-au abandonat duminica satul din nord-estul Nigeriei, dupa un atac al gruparii jihadiste Boko Haram care l-a incendiat in intregime, au declarat martori pentru AFP preluata de Agerpres Combatanti ai Boko Haram aflati in mai multe camioane au luat cu asalt satul Maiborti,…

- Bilantul atacului armat comis marti seara in apropierea unui targ de Craciun din Strasbourg a crescut la patru morti, a anuntat politia, conform Reuters.Atacatorul de la Strasbourg, in varsta de 29 de ani, pe numele caruia exista o ”fisa S” si care ar fi fost incercuit de fortele de ordine,…

- Cincisprezece fete au fost rapite in noaptea de vineri spre sambata de catre peste 50 de barbați inarmați dintr-un oraș situat in sud-estul Nigeriei, au transmis sambata oficialii locali, citați de Reuters. Incidentul a fost raportat de Boukar Mani Orthe, primarul orașului Toumour. Fetele…

- Atac terorist in Nigeria. Peste 100 de militari uciși. Atacul a fost comis de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, afirma surse locale citate de site-ul agentiei Reuters. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Teroristii au atacat o baza militara din zona Metele, in statul nigerian…

- Irakul a lansat marti lovituri aeriene asupra unor tinte ale gruparii Statul Islamic din Siria vecina, a anuntat marti armata sa, distrugand doua cladiri in care se aflau 40 de combatanti si armament, relateaza Reuters. Avioane F-16 au distrus o cladire in care membrii gruparii sunite ultraradicale…

- Ministerul Apararii chinez a declarat joi ca intalnirea de saptamana trecuta dintre ministrul apararii Wei Fenghe si secretarul american al apararii Jim Mattis la Singapore a fost constructiva, informeaza Reuters preluata de Agerpres. Purtatorul de cuvant al ministerului, Wu Qian, a facut comentariul…