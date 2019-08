Stiri pe aceeasi tema

- O adunare a fortelor de ordine chineze a fost observata joi, de catre un jurnalist AFP, la cativa kilometri de frontiera Hong Kongului, iar presedintele american Donald Trump a indemnat Beijingul sa actioneze ”cu umanitate” fata de manifestatii in fosta colonie britanica, relateaza AFP.

- Pe lânga devalorizarea monedei, China a decis, de asemenea, sa dea înapoi în privinta importurilor de produse agricole americane. În cadrul unei discutii purtate cu "Jornal Económico", economistul și unul dintre comentatorii emisiunii Markets in Action, Marco…

- Notificarea acestei vanzari, care include printre altele 108 tancuri de lupta M1A2 Abrams si 250 de lansatoare de racheta sol-aer cu raza scurta de actiune Stinger, a fost adresata Congresului american. Aceste dispune de un termen de 30 de zile pentru a ridica obiectii, o ipoteza care pare putin…

- Beijingul nu este interesat de un razboi diplomatic cu Londra, insa respinge „mentalitatea de pe vremea Razboiului Rece“ afisata de unii politicieni britanici cu privire la Hong Kong, a informat ambasadorul Chinei in Marea Britanie, Liu Xiaoming, conform Reuters.

- Ambasadorul chinez in Marea Britanie a fost convocat miercuri la Ministerul britanic al Afacerilor Externe pentru afirmatiile sale dintr-un interviu privind situatia din Hong Kong, informeaza surse din cadrul ministerului citate de AFP. Liu Xiaoming este asteptat in cursul zilei la minister, a precizat…

- China a fost de acord sa faca noi achizitii de produse agricole din SUA si sa se intoarca la masa de negocieri. Nu a fost stabilit niciun termen pentru a ajunge la un acord, iar cele doua mari economii ale lumii raman in contradictie asupra unor parti semnificative ale unui acord. Ultima…

- "Am fi devenit cei mai mari in trimestrul patru, dar acum simtim ca procesul ar putea dura mai mult", a declarat oficialul grupului chinez, fara a da amanunte suplimentare.Conform datelor IDC, Huawei are o cota de piata de aproape 30% pe plan global si a livrat anul trecut 208 de milioane…

- ''Franta taxeaza mult vinul si noi taxam putin vinul frantuzesc'', a spus Trump la postul CNBC. ''Aceasta tara (SUA) permite vinului frantuzesc - care este foarte bun - (...) sa intre gratis'', a adaugat liderul de la Casa Alba. ''Nu este corect, vom face ceva pentru (a reechilibra) asta'', a insistat…