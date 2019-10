Stiri pe aceeasi tema

- O explozie s-a produs vineri, în apropierea unui avanpost militar american din nordul Siriei, a declarat un oficial american, care a precizat ca nu s-au înregistrat victime în rândul personalului militar american, relateaza Mediafax citand Reuters. Oficialul, care a vorbit…

- Fortele kurde au anuntat vineri fuga a cinci jihadisti ai gruparii Statul Islamic (SI) dintr-o inchisoare din apropiere de Qamishli, in nord-estul Siriei, dupa raiduri aeriene turce in imprejurimi, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres Cei cinci membri ai SI aflati in detentia fortelor kurde,…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters.

- Misiunile comune de patrulare turco-americane au inceput duminica dimineata in nord-estul Siriei, intr-un sector menit sa se transforme intr-o "zona de securitate", informeaza AFP. Sase vehicule blindate turce au traversat frontiera pentru a se alatura in Siria trupelor americane, pentru prima misiune…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avertizat marti Damascul, recomandandu-i 'sa nu se joace cu focul', la o zi dupa atacul asupra unui convoi turc trimis in regiunea Idlib, in nord-vestul Siriei, unde Turcia dispune de posturi de observare, relateaza AFP potrivit Agerpres. 'Regimul nu ar…

- Curtea Suprema din Gibraltar a autorizat joi petrolierul iranian retinut de la inceputul lunii iulie sa paraseasca apele acestui teritoriu britanic, in pofida cererii americane de a prelungi blocarea navei, suspectata ca ar intentiona sa-si livreze incarcatura Siriei, informeaza AFP. Iranul a garantat…

- Gruparea jihadista Stat Islamic, invinsa definitiv in luna martie de coaliția aflata in Orientul Mijlociu, a publicat, duminica un nou mesaj in care amenința ca va continua și chiar intensifica lupta impotriva puterilor occidentale și a celor din coaliția condusa de SUA. Intr-o inregistrare video postata…

- In ultimele luni, SI a organizat o serie de atentate care au vizat in special fortele kurde din fostele sale fiefuri situate in nordul si nord-estul Siriei. Caderea 'califatului' autoproclamat de SI in 2014 a fost anuntata pe 23 martie dupa cucerirea ultimului bastion al jihadistilor din estul Siriei…