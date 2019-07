Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Zbumzzi a aparut in 2013 din dorinta de a fi alaturi de copii, iar in 2017 a fost prezenta in Tara Piticilor din Parcul Tabacarie, in fiecare weekend, in perioada 15 iulie 10 septembrie, in cadrul proiectului "Hip Hip Zbumzzi. We Love to Playldquo;, organizat de Asociatia Ecsia Social Org. Sunt…

- Pentr Pentru copii, parinți și bunici, serile de vara de la Constanța au un farmec aparte, intre orele 17.00-21.00. In acest interval orar, intreaga familie este așteptata in Țara Piticilor din Parcul Tabacarie, pentru a participa u copii, parinți și bunici, serile de vara de la Constanța au un farmec…

- Pentru copii, parinti si bunici, serile de vara de la Constanta au un farmec aparte, intre orele 17.00 21.00. In acest interval orar, intreaga familie este asteptata in Tara Piticilor din Parcul Tabacarie, pentru a participa la activitatile interactive ce se desfasoara in cadrul evenimentului "Hip Hip…

- Se anunța zile de poveste in Țara Piticilor din Parcul Tabacarie! Timp de șapte saptamani, in perioada 7 iulie-25 august 2019, trupa Zbumzzi ofera zilnic cel mai mare show de animație pentru copii din Constanța. Evenimentul „Hip Hip Zbumzzi. Lasa tehnologia și devino ZBUMZZI!“ este organizat de Oțealeanu…

- Se anunta zile de poveste in Tara Piticilor din Parcul Tabacarie Timp de sapte saptamani, in perioada 7 iulie 25 august 2019, trupa Zbumzzi ofera zilnic cel mai mare show de animatie pentru copii din Constanta.Potrivit organizatorilor, evenimentul "Hip Hip Zbumzzi. Lasa tehnologia si devino ZBUMZZI…

- Copiii de gradinița și elevii pasionați de cantecul și dansul popular romanesc de la Școala Gimnaziala nr. 5 din Piatra Neamț s-au intors cu premii valoroase de la Festivalul – concurs „Dobroge… plai de dor”. Festivalul, organizat de Liceul Teoretic Negru Voda, s-a desfașurat chiar in ziua de 1 iunie,…

- Jocuri, animatori, concursuri sportive, ateliere de creatie, petreceri pentru bebelusi, face painting sau miniconcerte vor colora Constanta de 1 iunie.Calendarul evenimentelor: Ziua Copilului in Tara Piticilor, Parcul Tabacarie, 11:00 19:00bull; 30 de mascote, personaje ndash; eroi ai filmelor si desenelor…

- Jocuri, animatori, concursuri sportive, ateliere de creatie, petreceri pentru bebelusi, face painting sau miniconcerte vor colora Constanta de 1 iunie.Calendarul evenimentelor: Ziua Copilului in Tara Piticilor, Parcul Tabacarie, 11:00 19:00bull; 30 de mascote, personaje ndash; eroi ai filmelor si desenelor…