Trupa Whitesnake va concerta la București în 2019 Celebra trupa hard rock, Whitesnake, revine in Romania anul viitor. Evenimentul face parte din turneul mondial de promovare a albumului „Flesh & Blood”. Un nume important al rockului mondial, trupa Whitesnake a concertat pentru prima oara in Romania in 1997 și apoi in 2011, iar in 2019 revine pentru un concert in care fanii vor putea auzi piesele de pe noul album „Flesh & Blood”, conform News.ro . Organizatorii au anunțat ca David Coverdale și colegii lui, Tommy Aldridge (tobe), Reb Beach și Joel Hoekstra (chitara), Michele Luppi (clape) și Michael Devin (bass), vor canta la Arenele Romane din… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

