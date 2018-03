Trupa Urma vine la Timisoara pentru a sarbatori 15 ani existenta

Stiri pe aceeasi tema

- Daca pana acum gripa a ucis sase aradeni cu varste de peste 60 de ani, de data aceasta a fost rapusa de boala o fetita de 4 ani si 11 luni. „Pacienta a fost internata din data de 21 martie pe Sectia Pediatrie II a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad, avand diagnosticul de bronhopneumonie cu…

- Incepand cu luna aprilie a acestui an, compania Fornetti Romania anunța o creștere a salariilor tuturor angajaților cu 10%. Aceasta marire vine la doar 3 luni dupa ce, conform noilor reglementari fiscale privind trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat, Fornetti a incheiat acte adiționale…

- Parinții, psihologii, terapeuții, medicii pediatri și psihiatri, precum și specialiștii care lucreaza cu copii sunt ivitați la un eveniment care va avea loc la Timișoara despre eficienta terapiilor in abordarea copilului cu tulburari de dezvoltare și despre cum poate fi sprijinita familia.

- Artiștii anunțați pana acum pentru JazzTM, ediția din 2018 sunt: The Cinematic Orchestra, R+R=NOW (Robert Glasper, Terrace Martin, Christian Scott, Derrick Hodge, Justin Tyson, Taylor McFerrin), Gregory Porter, John Beasley presents Monk’estra, Kurt Rosenwinkel’s Caipi, Bachar Mar Khalife, Maisha,…

- Transgaz va cumpara de la turci, cu peste o suta de milioane de euro, conducta de care are nevoie pentru constructia segmentului romanesc al gazoductului BRUA. Producatorii autohtoni de otel care ar fi putut produce conducta la noi in tara au atentionat inca de anul trecut ca banii europeni cu care…

- Operatorul aerian national Tarom introduce, incepand de astazi, zboruri de la Timisoara catre Iasi. Miscarea vine dupa ce compania Blue Air a anuntat la inceputul lunii trecute ca renunta la aceasta cursa.

- Mediul universitar timisorean va sarbatori 100 de ani de activitate a scolii superioare tehnice din oras. Evenimentul va fi aniversat cum trebuie de Universitatea Politehnica, iar imaginea promovata va fi adaptata momentului. Rectorul Universitații Politehnica Timișoara, Viorel-Aurel Șerban,…

- Momentul s-a consumat in cadrul conferinței internaționale dedicate proiectului trans-european Via Carpatia, la care au participat oficiali din Romania și Ungaria, reprezentanți ai regiunilor din Polonia și Slovacia. Era anunțata prezența Mariei Magdalena Grigore, secretar de stat la Ministerul…

- O casa de schimb valutar din orașul aradean Chișineu Criș a fost sparta noaptea trecuta. Dupa modelul spargerilor similarte din Timișoara, hoții nu au mai pierdut timp cu deschiderea seifului, ci l-au luat pe sus, cu totul.

- Sambata, 21 aprilie, de la ora 22.00, trio-ul britanic va urca pe scena Reflektor Venue pentru o seara de muzica roots rock, heavy rock și blues rock, iar publicul din Timișoara este așteptat sa se bucure și sa savureze un concert cu adevarat extraordinar! Wille and the Bandits s-a…

- Baieții de la The Chainsmokers au fost pe val inca de la inceputul anului, lansand doua piese, “Sick boy” și “You owe me” intr-o perioada foarte scurta. Totuși, ei par sa nu stea deloc, caci peste noapte au lansat și piesa “Everybody hates me”. Oare cate surprize ne mai așteapta din parte celor doi?

- Omenirea a pierdut una dintre cele mai stralucite minti ale vremurilor noastre. Stephen Hawking, renumitul astrofizician britanic, a murit la varsta de 76 de ani Lasa mostenire lucrari revolutionare despre univers si o poveste de viata aproape ireala. Vocea lui, chiar si filtrata printr-un sintetizator,…

- Mihai Stoica este nemultumit dupa ce campionatul s-a reluat intr-un moment in care temperaturile in Romania sunt foarte scazute. De asemenea, oficialul FCSB a povestit in gluma un episod cu Romario Benzar. In victoria FCSB-ului, scor 2-0, impotriva lui Sepsi, Romario Benzar a avut serios…

- „Va așteptam le cel mai tare LIVE de MARȚIȘOR! Nebunie, frumusețe, emoție, bucurie, toate le puteți trai alaturi de trupa PRAGU’ DE SUS!”, transmit organizatorii evenimentului. Pragu’ de Sus face parte din noul val al muzicii romanești. Unii spun ca sunt o trupa pop-rock, alții…

- Rascoala din 1907 s-a declansat pe 21 februarie, in localitatea Flamanzi, din Botosani, si s-a raspandit apoi in toata tara. Miscarea a fost reprimata de Guvern, iar actiunile armatei s-au soldat cu uciderea unui numar necunoscut de tarani. Cauzele economice ale rascoalei din 1907 sunt ciudate din punct…

- Viața Larisei a fost un adevarat calvar înca din frageda copilarie. A crescut într-o familie unde alcoolul era pe primul loc, iar strigatele și bataia erau la ordinea zilei, transmite Gazeta de Sud. Confesiunile tinerei par a fi desprinse dintr-un film de groaza. „Tata…

- „Trebuie sa contribuim cu totii la promovarea artistilor nostri in concursul international. Echipa TVR a inceput deja pregatirile pentru competitia din Lisabona, astfel incat reprezentantii Romaniei sa beneficieze de toate resursele necesare unei participari cat mai bune", a spus Doina Gradea, in…

- Un accident grav a avut loc vineri dimineata in judetul Timis. Trei persoane au fost ranite si au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau a intrat in plin intr-un TIR. Accidentul a avut loc pe drumul national care leaga Timisoara de Deva, pe raza localitatii Cosava. Soferul unui Audi, in…

- CS Dinamo, la ora bilanțului. Cate medalii au obținut sportivii clubului bucureștean in 2017. Clubul Sportiv Dinamo a raportat un bilant de 119 medalii, dintre care 58 de aur, 28 de argint si 33 de bronz, la competitiile internationale din 2017, cu prilejul unei sedinte de bilant prezidata de Liliana…

- Primarul Nicolae Robu vrea sa se implice mai mult in proiectul „Timișoara – Capitala Culturala Europeana” și vrea sa-i implice mai mult și pe timișoreni. Sau cel puțin acvest lucru il susține primarul intr-o postarea de pe Facebook, unde promite „dezvaluirea” unor lucruri cunoscute deja.

- Polițiștii susțin ca, marți, cei trei i-au luat bunurile copilului prin violența. Furtul s-a petrecut la Timișoara, iar copilul a cerut ajutor imediat dupa ce a fost pradat. Cei trei au fost prinși in aceeași zi de polițiști, iar doi dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore. „Prejudiciul…

- In ultimele zile, mai mulți șoferi parteneri Uber au fost șicanați in trafic, atacați cu oua, mașinile le-au fost avariate sau au fost atacați fizic. Cel puțin asta susțin reprezentanții Uber Romania, care au transmis, astazi, un comunicat de presa cu privire la incidentele din weekend-ul trecut, la…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu a declansat o ancheta interna, in urma unui scandal care a avut loc sambata la Unitatea de Primiri Urgente. In centrul atentiei au fost primarul comunei Slivilesti, Sorin Bucurescu, si fiica acestuia. Tanara, in varsta de 20 de ani, s-a simtit rau…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, ia o poziție puternica in conflictul dintre șoferii Uber și cei de taxi. Dupa ce, in noapte de sambata spre duminica, a avut loc o altercație in care au fost implicați mai mulți șoferi, fostul rector al Universitații Politehnice din Timișoara a publicat pe pagina sa…

- Stafful tehnic condus de Bogdan Andone a anunțat cei 23 de jucatori care vor intra in pregatire centralizata la Timișoara. ASU Politehnica s-ar putea baza in primavara pe nu mai puțin de opt nume, printre care și ultimul sosit, atacantul Olivier Lusamba. In schimb, ”Baieții in ghete” l-ar putea pierde…

- Echipa ploieșteana Tricolorul L.M.V incheie cea de a XVII-a etapa a Campionatului Național cu o victorie pe teren propriu, impotriva CSU “UV” Timișoara. Cu scor final 3-0 pentru ploieșteni, partida de sambata, 27 ianuarie, s-a incheiat dupa numai 64 de minute de joc. Tricolorul L.M.V. a reușit sa se…

- A existat o vreme in care strainii care ajungeau prin diverse cluburi din Timisoara erau realmente coplesiti de atmosfera petrecerilor derulate prin diversele cluburi timisorene. Nu mai conteneau sa laude felul in care stim sa ne distram si sustineau sus si tare ca „afara“ aceasta efervescenta a distractiei…

- Mircea cel Batran, o figura emblematica a Evului Mediu romanesc, a fost voievodul in timpul caruia Valahia a atins apogeul puterii sale politice și a intinderii teritoriale. Mircea nu a fost doar domn al Țarii Romanești, ci și senior al unor importante ținuturi transilvane și singurul stapanitor al…

- International Student Week in Timișoara (ISWinT), festival de tradiție pentru orașul Timișoara, organizat de studenți pentru studenți, ajunge in anul 2018 la frumoasa varsta de 25 de ani. Intre 23 iulie și 2 august 2018, Liga AC invita studenți din toate universitațile din lume sa calatoreasca la Timișoara,…

- Hora bucuriei, in curtea liceului Manifestarile dedicate implinirii unui veac de existența a Colegiului Național “Cuza Voda” Huși au inceput cu desemnarea caștigatorilor Logo-ului aniversarii și cu un simpozion care a reunit invitați de prestigiu. Evenimentele care marcheaza cei 100 de ani de existența…

- Cancerul ar putea fi depistat printr-o simpla analiza de sange. Este noua metoda descoperita de americani. Metoda pe care a dezvoltat-o si o echipa de cercetatori din Timisoara, dar care nu a primit aplauze in lumea intreaga. Banii nu au fost suficienti, iar Ministerul Cercetarii a respins proiectele…

- In cadrul ședinței extraordinare de luni, consilierii județeni au aprobat proiectul de hotarare privind aprobarea sumelor provenind din impozitul pe venit și din TVA pentru echilibrarea bugetelor localitaților din Timiș. Suma totala a fost de 55,606 milioane de lei, care s-au imparțit celor 99 de municipii,…

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- Elaborarea superficiala a dispozițiilor cuprinse in actele normative reprezinta principala cauza a interpretarii diferite și a soluțiilor neunitare date de instanțele din Romania in cauze similare. Deseori, Inalta Curte de Casație și Justiție este sesizata pentru dezlegarea unor noțiuni de drept, astfel…

- Tragedie intr-o familie din Timișoara! Un barbat și-a gasit socrul spanzurat pe un teren de la marginea orașului. Omul plecase de acasa dupa o disputa cu rudele. Barbatul de 58 de ani și-a pus capat zilelor dupa ce s-ar fi certat cu familia, sambata. A plecat de acasa și nu s-a mai intors. Rudele lui…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca au fost aduse forte de ordine si alte judete ale tarii pentru a interveni la protestul organizat la Piata Universitatii, in cazul in care va fi necesar. "Pentru a ne indeplini obiectivele de…

- Vești bune pentru locuitorii de pe Calea Martirilor și Gheorghe Lazar din Timișoara. Dupa ce inca de la sfarșitul anului 2017 primarul Nicolae Robu promitea ca va cere Societații Drumuri Municipale sa ridice mașinile parcate pe strazile amintite mai sus, acum, Robu a anunțat ca va cere comisiei de circulație…

- Angajam RECEPTIONER/A Hotel Victoria, Timisoara, Str Lucian Blaga Nr 3 Cerinte: – lb engleza, experienta in lucrul cu clientii,abilitati de comunicare, operare PC,seriozitate, aspect fizic placut . CV urile cu POZA se trimit la adresa receptie@victoria-hotel.ro sau…

- Peste 1.500 de locuinte erau scoase la inchiriere pe imobiliare.ro in Timisoara, iar statistica demonstreaza ca oferta este puternic legata de debutul anului universitar si scolar. Numarul ofertelor a scazut semnificativ fata de trimestrul trei.

- Cum vechii meseriasi au intrat in pensie, iar piata muncii duce lipsa de aceasta categorie de muncitori, invatamantul profesional trebuie sa acopere acest gol, care in ultimul timp s-a adancit. Daca in acest an scolar sunt 25 de clase profesionale, pentru anul viitor Inspectoratul Scolar Judetean Timis…

- Timișoara s-a umplut de rampe ilegale de gunoi și aproape ca nu exista spațiu de la colțul vreunui bloc unde nesimțiții sa nu arunce tot ce nu le mai trebuie prin casa. Polițiștii locali vor monta temporar camere video pentru supravegherea zonelor in care se formeaza de obicei aceste depozite.

- Un politist din Timișoara, lovit de o masina in care se aflau traficanti de droguri, care incercau sa fuga, in urma unui flagrant. Barbatul se afla in stare grava la spital.Cei trei barbati urmeaza a fi prezentati Tribunalului Timis cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.…

- Flavia Mihașan, implicata intr-un accident de mașina. Vedeta a fost lovita in traffic de o tanara care se machia la volan, insa din fericire, asistenta de la Neața cu Razvan șui Dani nu a pațit nimic grav. Flavia Mihasan a povestit la Antena 1 cum s-a intamplat totul si a marturisit ca incidentul…

- Campusurile universitaților din Timișoara nu sunt goale de sarbatori. Mii de studenți au ramas in camine. Cei mai mulți au lucrat in aceste zile, iar studenții straini nu au mai vrut sa faca drumul lung spre case.

- De sarbatori, minunile totusi se intampla. Familia Boaghe din raionul Straseni, care acum o luna a ramas pe drumuri, dupa ce locuinta a fost mistuita de flacari, s-a mutat in casa noua.

- Orchestra Simfonica Napocensis din Cluj Napoca a sustinut un „Concert de Sarbatori” la Palatul Cultural Blaj, joi, 28 decembrie, primul mare eveniment gazduit de acest edificiu dupa reabilitare. Intr-un decor superb, o sala arhiplina a vibrat pe acordurile muzicii, cantecele si colindele de Craciun,…

- Isi doresc un leu sau o girafa vie, sa ajunga in cosmos sau parintii sa le daruiasca un fratior ori o surioara. Sunt unele dintre cele mai inedite dorinte din scrisorile care au ajuns in acest an la Academia lui Mos Craciun de la copiii din toata tara.