Trupa U2 foloseşte în concerte un montaj cu imagini de la protestele violente din Bucureşti Montajul insoteste hitul “Pride (In The Name Of Love)”. Astfel, intr-o inregistrare video a acestei melodii interpretate la un concert sustinut la Amsterdam, la 7 octombrie, pe arena Ziggo Dome, pe ecranul gigantic din spatele scenei se poate vedea steagul Romaniei si multimea de protestatari care au iesit pe strazile Bucurestiului.



Succesiunea de imagini mai cuprinde scene de violenta de la alte proteste in care fortele de ordine intervin impotriva manifestantilor, imagini de la marsuri pentru sustinerea refugiatilor, de la proteste impotriva Brexitului si de la demonstratii din Polonia,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

