- Casele de pariuri au prezis ciștigatorul probabil al concursului „Eurovision Song Contest 2018”, care va avea loc intre 8 și 12 mai la Lisabona, Portugalia. Potrivit acestora, concursul va fi ciștigat, cel mai probabil, de Estonia, cu piesa „La Forza” de Elina Neceaeva. Al doilea loc este prognozat…

- Desemnați, prin televot, castigatorii Selectiei Nationale Eurovision 2018 sunt The HUMANS, cu piesa „Goodbye”. Ei vor reprezenta Romania in concursul Eurovision de la Lisabona. Piesa va intra in competitie in cea de-a doua semifinala, pe 10 mai. Finala are loc pe 12 mai. Piesa „Goodbye” a primit 3277…

- Eurovision Romania 2018 și-a desemnat aseara caștigatorii. Trupa The Humans a caștigat finala concursului, cu 3277 de voturi, iar melodia cu care vor reprezenta Romania la Lisabona, in luna mai a acestui an, se numește „Goodbye”. Trupa The Humans este alcatuita din șase membri Cristina Caramarcu (voce), Adi…

- Formatia „DoReDoS” va reprezenta Republica Moldova la concursul international de muzica „Eurovision Song Contest 2018”, care se va desfasura, in luna mai, in orasul Lisabona, Portugalia. Trupa a fost selectata in urma finalei nationale, care s-a desfasurat sambata seara, 24 februarie, transmite IPN.

- Vreti ca Alexia & Matei sa reprezinte Romania la Eurovision Song Contest 2018? Ii puteti vota duminica, de la ora 21:00, in direct pe TVR1, in Finala Eurovision Romania 2018. Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision…

- In aceasta seara se decide cine va reprezinta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2018, ce se va desfasura in Lisabona, Portugalia.Dupa auditiile live, din cele circa 40 de dosare depuse la concurs, in finala nationala s-au calificat 16 piese.

- Ilinca Bacila, finalista Romaniei la Eurovision Song Contest 2017, urca duminica, pe 25 februarie, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti. Talentata artista, care ne-a cucerit cu piesa “Yodel It!”, va sustine un show extraordinar in cadrul finalei Selectiei Nationale, care va putea fi vizionata incepand…

- Duminica, 25 februarie, are loc finala pe țara la Eurovision. Dintre cei 15 participanți, telespectatorii din Romania vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur și il vor trimite in Portugalia. Cine are cele mai mari șanse? Conform Betano.com , Feli este principala favorita, ea adunand peste…

- In finala Eurovision Romania 2018 de duminica vor evolua 15 concurenti, iar telespectatorii vor fi singurii care decid cine ne va reprezenta tara la editia din acest an a competitiei internationale, care se va desfasura la Lisabona in luna mai. „Adevarul“ va prezinta prestatiile live ale finalistilor…

- The HUMANS, Teodora Dinu and Dora Gaitanovici on Sunday evening qualified for the Eurovision Romania final contest, to take place on February 25, following the 5th semifinals that were held in Sighisoara. After listening to the 12 pieces, the jury decided to grant 58 points to The HUMANS, for…

- The HUMANS, Teodora Dinu si Dora Gaitanovici s-au calificat, duminica seara, in finala Eurovision Romania, ce va avea loc in 25 februarie, in urma celei de-a cincea semifinale care a avut loc la Sighisoara. Din cele 12 piese, juriul a decis acordarea a 58 de puncte pentru The HUMANS cu…

- Trupa Directia 5 va sustine un recital in calitate de invitata la ultima semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc duminica la Sala de spectacole „Mihai Eminescu” din Sighisoara.Citeste si: ALERTA - Ministrul Justitiei anunta la ora 17 DECIZIA privind…

- Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul de organizare.

- Marea Britanie, Spania si Franta se numara intre cele 16 tari care si-au ales reprezentantii pentru Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona in luna mai.Citeste si: Momente GRELE pentru vicepremierul Paul Stanescu: Inalta Curte DECIDE asupra cererii DNA de redeschidere a…

- Erminio Sinni & Titziana Camelin, Xandra si Vyros au fost desemnati castigatorii celei de-a treia semifinale a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Craiova. Artistii s-au calificat in finala cursei pentru reprezentarea Romaniei pe scena de…

- Mai sunt doar doua zile pana la semifinala Eurovision Romania de la Craiova, iar pregatirile pentru show au intrat pe ultima suta de metri. Inainte de startul repetitiilor pentru al treilea spectacol al Selectiei Nationale, organizatorii au sustinut o conferinta de presa in Sala Mare a Primariei Municipiului…

- Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona. Artistii au fost desemnati de juriul selectiei nationale, in urma primei semifinale a concursului, care a avut loc duminica seara la Teatrul…

- Duminica, 21 ianuarie, la finalul unui show inedit organizat pe scena Teatrului Municipal din Focsani, juriul Eurovision Romania a anuntat, in direct la TVR 1, TVR International si TVR Moldova, primii trei concurenti care s-au calificat in Marea Finala. Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha merg mai…

- Seria celor cinci semifinale ale selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 va incepe la Focsani, pe 21 ianuarie, si va continua in ianuarie si februarie la Timisoara, Craiova, Turda si Sighisoara. In fiecare semifinala vor fi interpretate cate 12 piese inscrise in competitie. Pentru…