- Romania va fi reprezentata la Lisabona, in luna mai, cu piesa “Goodbye”, interpretata de THE HUMANS. Decizia caștigatorului pentru Eurovision Romania a aparținut publicului. Melodia a fost aleasa prin SMS și apel telefonic, din 15 piese ramase in finala. Show-ul a fost transmis live, la TVR 1, TVR Internațional,…

- In aceasta seara, telespectatorii au decis castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Trupa The Humans, cu piesa „Goodbye“, este reprezentanta Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care se va desfasura la Lisabona.

- EUROVISION, FINALA. Cine sunt The HUMANS Trupa The HUMANS interpreteaza melodia ”Goodbye”. EUROVISION, FINALA. Cine sunt The HUMANS Cel mai recent single lansat de trupa The Humans, "Goodbye" – compus de Alin Neagoe, Cristina Caramarcu si Alexandru Matei – este piesa cu care trupa…

- The HUMANS, Goodbye au castigat finala Eurovision Romania 2018. Caștigatorul Eurovision 2018 Romania ne va reprezenta la Lisabona in semifinala II, iar daca țara noastra se califica ajungem in marea finala din 12 mai de la Lisabona. EUROVISION, FINALA. Cine sunt The HUMANS Trupa The HUMANS interpreteaza…

- Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision din Lisabona. Dintre cele 15 melodii finaliste, doar una va fi desemnata, prin televot, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2018. Iesenii ii sustin pe Alexia &…

- LIVE TEXT de la finala Eurovision Romania 2018 . Duminica, 25 februarie, publicul roman va alege castigatorul Selectiei Nationale Eurovision 2018. Finala, care se desfasoara la Sala Palatului din Bucuresti, este prezentata de Cezar Ouatu si Diana Dumitrescu. Libertatea.ro va transmite, de la ora 21:00,…

- In aceasta seara, pe scena Salii Polivalente, 15 artisti isi vor disputa dreptul de-a reprezenta tara noastra in marea finala Eurovision din Portugalia. Romanii isi aleg astazi reprezentantul in concursul Eurovision 2018. Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment,…

- In aceasta seara vom desemna caștigatorul Eurovision Romania 2018 și, implicit, artistul sau trupa ce ne va reprezenta in faza urmatoare, la Lisabona. Vor fi 15 melodii in finala, iar aceasta va avea loc in Sala Polivalenta din București. Artiștii calificați in finala sunt: Feli – Buna De Iubit MIHAI…

- Cine castiga finala Eurovision Romania? Finala Selectiei Nationale Eurovision va avea loc duminica seara in cadrul unui spectacol organizat in premiara la Sala Polivalenta din Bucuresti. Show-ul va fi transmis live de TVR, iar telespectatorii au astfel ocazia sa isi voteze preferatul, iar unul din concurenti…

- Melovin, ciștigatorul sezonului 6 al concursului muzical X-Factor Ucraina, va reprezenta Ucraina la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc in Portugalia. Finala naționala din Ucraina a avut loc ieri, iar artistul, care reușește sa imbine stilurile pop, electro, soul, folk și altele, a fost favoritul…

- Vreti ca Alexia & Matei sa reprezinte Romania la Eurovision Song Contest 2018? Ii puteti vota duminica, de la ora 21:00, in direct pe TVR1, in Finala Eurovision Romania 2018. Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision…

- La capatul celor cinci show-uri ale semifinalelor Selectiei Nationale, o premiera in istoria Eurovision Romania, 15 piese vor concura duminica, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti. Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe…

- In aceasta seara se decide cine va reprezinta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2018, ce se va desfasura in Lisabona, Portugalia.Dupa auditiile live, din cele circa 40 de dosare depuse la concurs, in finala nationala s-au calificat 16 piese.

- A inceput numaratoarea inversa pentru concurentii Eurovision. Maine seara, publicul va alege castigatorul Selectiei Nationale. La Sala Polivalenta, artistii repeta pentru show-ul de duminica. Laura Fronoiu ne aduce mai multe detalii.

- Ilinca Bacila, finalista Romaniei la Eurovision Song Contest 2017, urca duminica, pe 25 februarie, pe scena Salii Polivalente din Bucuresti. Talentata artista, care ne-a cucerit cu piesa “Yodel It!”, va sustine un show extraordinar in cadrul finalei Selectiei Nationale, care va putea fi vizionata incepand…

- Simbata seara Moldova va decide pe cine trimite sa ne reprezinte la Eurovision Song Contest 2018, ce se va desfasura in Lisabona, Portugalia. Dupa auditiile live, din cele circa 40 de dosare depuse la concurs, in finala nationala s-au calificat 16 piese. Reprezentantul Moldovei la Eurovision 2018 va…

- Duminica, 25 februarie, are loc finala pe țara la Eurovision. Dintre cei 15 participanți, telespectatorii din Romania vor alege exclusiv prin votul lor doar unul singur și il vor trimite in Portugalia. Cine are cele mai mari șanse? Conform Betano.com , Feli este principala favorita, ea adunand peste…

- Sambata seara Moldova va decide pe cine trimite sa ne reprezinte tara la Eurovision Song Contest 2018, ce se va desfasura in Lisabona, Portugalia.Dupa auditiile live, din cele circa 40 de dosare depuse la concurs, in finala nationala s-au calificat 16 piese.

- Jukebox si Bella Santiago se numara printre cei 15 finalisti ai Selectiei Nationale, alesi pe primul loc, cu maximum de punctaj oferit de juriul competitiei, iar duminica, pe 25 februarie, vor urca pe scena Eurovision Romania 2018 cu numarul 12 in concurs, in cadrul finalei ce va avea loc la Sala Polivalenta…

- Feli a lansat și varianta in engleza a piesei pe care mizeaza in finala Eurovision Romania 2018, care va avea loc duminica in București. In finala Eurovision Romania 2018, ce va avea loc duminica, 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Feli va interpreta varianta in limba engleza a piesei…

- Feli a lansat varianta in limba engleza a piesei care se afla in finala Eurovision Romania 2018, care va avea loc duminica in Bucuresti. In finala Eurovision Romania 2018, ce va avea loc duminica, 25 februarie, la Sala Polivalenta din Bucuresti, Feli va interpreta varianta in limba engleza a piesei…

- • Adolescenta de 16 ani a semnat muzica si versurile piesei „Fara tine“ The Humans, Teodora Dinu si buzoianca Teodora Gaitanovici au avut cele mai apreciate prestatii duminica, in ultima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision. Astfel, Buzaul va fi reprezentat in finala Eurovision Romania de doi…

- In finala Eurovision Romania 2018 de duminica vor evolua 15 concurenti, iar telespectatorii vor fi singurii care decid cine ne va reprezenta tara la editia din acest an a competitiei internationale, care se va desfasura la Lisabona in luna mai. „Adevarul“ va prezinta prestatiile live ale finalistilor…

- The HUMANS, Teodora Dinu and Dora Gaitanovici on Sunday evening qualified for the Eurovision Romania final contest, to take place on February 25, following the 5th semifinals that were held in Sighisoara. After listening to the 12 pieces, the jury decided to grant 58 points to The HUMANS, for…

- La 24 februarie curent se va desfasura finala Eurovision 2018, selectia nationala. Astazi, in cadrul tragerii la sorti, s-a decis sub ce numar vor evolua pe scena cei 16 interpreti. Interpreti din 42 de tari vor participa la competitia Eurovision Song Contest 2018, care se va desfasura la Lisabona,…

- Claudia Andas, Feli si Tiri au castigat cea de-a patra semifinala a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Salina Turda, la 90 de metri sub pamant, marcand o premiera in istoria concursului international, prin locul de organizare.

- Erminio Sinni & Titziana Camelin, Xandra si Vyros au fost desemnati castigatorii celei de-a treia semifinale a selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018, care a avut loc duminica seara la Craiova. Artistii s-au calificat in finala cursei pentru reprezentarea Romaniei pe scena de…

- Doina Gradea, director general interimar al TVR, a declarat ca echipa televiziunii publice a inceput deja pregatirile pentru participarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona. „Trebuie sa contribuim cu totii la promovarea artistilor nostri in concursul international.…

- Piesa al carei compozitor si interpret este sub numele de scena Andy Roll, „Turn the lights on”, participa la concursul A DAL 2018 Eurovision Song Contest Ungaria. Dupa cum anunta Dutka Andras, interpretii pot fi votati si din Romania, prin SMS. Prietenii o pot face urmarind…

- Duminica, 4 februarie, Carolina Gorun, originara din Pirlița, Ungheni, va incerca sa convinga publicul și jurații din Romania ca merita sa ajunga in finala și apoi – de ce nu? – la concursul Eurovision 2018 de la Lisabona, Portugalia. Dupa ce a participat de cinci ori la concursul Eurovision din [Read…

- Pregatirile pentru al doilea show din Selecția Naționala Eurovision au inceput in Sala 2 a Teatrului Național din Timișoara. Actrița Diana Dumitrescu, prezentatoarea Eurovision 2018, a vorbit in emisiunea Perfect Imperfect despre pregatirile pentru spectacolul de duminica dar și despre misiunea…

- Duminica, 21 ianuarie, la finalul unui show inedit organizat pe scena Teatrului Municipal din Focsani, juriul Eurovision Romania a anuntat, in direct la TVR 1, TVR International si TVR Moldova, primii trei concurenti care s-au calificat in Marea Finala. Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha merg mai…

- Alexia & Matei, Echoes si Eduard Santha sunt primii finalisti in cursa pentru reprezentarea Romaniei la Eurovision Song Contest 2018, care va avea loc la Lisabona. Artistii au fost desemnati de juriul selectiei nationale, in urma primei semifinale a concursului, care a avut loc duminica seara…

- Dupa intens aplaudata melodie ”Yodel It” de la ultima ediție Eurovision, mai nimic nu a concretizat viitorul duo-ului muzical ce a obținut pentru Romania locul 7, Ilinca și Alex Florea. Solistul iși mai da o șansa și participa din nou la preselecție, de acesta data singur. Cum celebritatea și concertele…

- Semifinalele si finala selectiei nationale pentru Eurovision Song Contest 2018 vor fi prezentate de actrita Diana Dumitrescu si de cantaretul Cezar Ouatu, care a reprezentat Romania la editia din anul 2013 a concursului. Seria show-urilor debuteaza duminica, la Focsani, si va fi transmisa in direct,…

- Timisorenii de la Pragu’ de sus s-au calificat in semifinalele Eurovision Romania 2018. Formația il are printer membrii fondatori pe Calin Barcean, fost journalist EVZ pentru o scurta perioada de timp.

- Juriul Eurovision Romania a ales, vineri, 60 de semifinalisti care vor intra in selectia nationala, ce va avea loc la inceputul anului viitor.Intre interpretii ale caror piese vor participa in semifinale se numara Feli, Jukebox feat Bella Santiago, Tom Leo Wiart si Rafael. Juratii vor…