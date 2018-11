Trupa The 1975 lanseaza videoclipul piesei „Sincerity Is Scary”

Stiri pe aceeasi tema

- Cariera Sabrinei Carpenter este pe cale de a inflori odata cu lansarea noului sau album, „Singular: Act I”, acesta reprezentand cel de-al treilea material al artistei de doar 19 ani. Saptamana trecuta artista a facut cunostinta publicului cu noul sau material discografic, care emana o emotie aparte,…

- La doar cateva zile dupa neasteptata lansare a piesei „Thank U, Next”, Ariana Grande face public videoclipul celui de-al treilea single extras de pe albumul „Sweetener”, „breathin”. Videoclipul piesei „breathin” este regizat de catre Hannah Lux Davis si reuneste o serie intreaga de cadre spectaculoase.…

- Chiar daca vara a trecut, iata ca Tom Boxer, Richy B si Morena aduc o atmosfera caliente, prin videoclipul piesei "Dime que si". Single-ul este produs si compus in studioul Tom Boxer Records, iar filmarile clipului au avut loc in Constanta, la malul marii.

- In varsta de opt ani, Maria Nicole lanseaza a șasea piesa din cariera muzicala, “Mii de culori”, insoțit de un videoclip plin de culoare. Tanara, care o interpreteaza pe Mara in “Fructul oprit”, i-a avut alaturi la filmarile clipului pe Cristina Ciobanașu și Vlad Gherman, cei doi actori cu care face…

- Matteo s-a intors in Asia, continentul in care single-ul „Panama” se bucura de un succes incredibil, pentru a filma videoclipul noii piese, „Nevinovat”. Direct de pe strazile din Cambodgia, unde a cantat in limba romana, Matteo s-a intors cu un videoclip „ofranda” pentru teritoriile in care a fost desemnat…

- Dupa ce a ajuns semifinalista la emisiunea-concurs „Vocea Romaniei” și a cucerit publicul cu prestația sa artistica in 2015, Alexandra Mitroi lanseaza piesa și clipul „Uita”. Povestea piesei este scrisa de Alexandra, iar pentru ea, a fost prima melodie scrisa in limba romana, alaturi de chitaristul…

- Smiley a lansat videoclipul piesei “Aprinde scanteia”, prima piesa a artistului in 2018, o marturie personala despre viața și libertatea de a fi. Artistul profita de aceasta oportunitate, a piesei și iși exprima sincer gandurile, ideile și sentimentele. “Cu totii avem nevoie de incurajari, in conditiile…

- „Promises” este numele celui mai nou single lansat de Calvin Harris impreuna cu Sam Smith. Videoclipul este regizat de Emil Nava si ii are ca protagonisti pe unii dintre cei mai apreciati dansatori din New York, cunoscuti in special pentru contributia lor la promovare stilului de dans voguing. Madonna…