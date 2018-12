Stiri pe aceeasi tema

- Trupa austriaca Opus, cunoscuta publicului pentru hitul "Live is life", se numara printre artistii care vor urca pe scena amplasata in Piata Unirii din Focsani, in cadrul spectacolului de Revelion 2019. Potrivit caietului de sarcini privind achizitia de servicii de organizare…

- Saptamâna jocurilor și a filmelor, cum este numit acest ultim pilon, începe pe 24 decembrie, în Ajunul Craciunului și se încheie de Revelion. Va veți putea bucura de surprize și activitați, așa ca organizatorii va invita sa treceți prin Piața pentru o ultima saptamâna…

- Cu gasirea unui alt loc pentru statuia lui Mihai Viteazul, pe care primarul Ilie Bolojan o vrea dusa din Piața Unirii pentru a-i face loc Regelui Ferdinand, amuțesc și disputele din Rogerius. Parcul a fost, pentru o vreme, o posibila destinație pentru statuie, motiv pentru care a fost botezat…

- Spectacol dedicat Marii Uniri la Focsani Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Centenarul Marii Uniri si Ziua Nationala a României sunt marcate în toata tara prin parade militare, ceremonii religioase…

- In Mioveni, traditia casatoriilor in ultima zi din an, inainte de noaptea de Revelion, va fi pastrata si in 2018. Cei care doresc sa isi uneasca oficial destinele chiar pe 31 decembrie 2018 sunt asteptați ca luna viitoare sa isi depuna dosarul la Primaria orasului. Cuplurile interesate se vor putea…

- Primaria din Brasov a inceput montarea instalatiei pentru iluminatul festiv de sarbatori, anul acesta beculetele urmand sa fie aprinse mai devreme si cu un concept nou, cu fantana luminoasa in Piata Sfatului si 27 de portaluri pe strada Republicii, care duce spre locul central al Brasovului istoric.…

- Acordul de parteneriat PMB – Universitatea “Ion Mincu” a fost aprobat Proiectul de hotarare privind regenerarea urbana a centrului Capitalei a fost aprobat astazi, la propunerea Primarului General, Gabriela Firea, cu 34 de voturi pentru și 16 impotriva (ale consilierilor generali USR și PMP). Prin…