- Un cutremur destul de puternic s-a produs in Republica Dominicana, iar acesta a fost simțit și de catre concurenții de la Exatlon sezonul 2. "Mama, iti dai seama cum s-a simtit?”, „Mama, mama, ce naspa”, „Se misca toata cabana” au fost cateva dintre reactiile Razboinicilor, care s-au speriat…

- Cazurile in care elevii se bat in clasa sub privirile colegilor care ii filmeaza sunt tot mai dese. Marți a aparut in presa un nou caz de violența in școala, de aceasta data la Targu Neamț. Filmulețul in care doua fete se bat a ajuns pe internet.

- Mai multi parinti ne-au adus la cunostinta faptul ca, copiii lor au fost batuti si talhariti in incinta Liceului Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” din comuna Vanatori-Neamt. „Rromii tineri au inceput sa-si faca de cap prin comuna iar acum si prin scoala din centrul comunei. Bat copii si-i talharesc.…

- In perioada 15-20 septembrie a avut loc editia a VII-a a Scolii de Vara Fenomenul Pitesti, organizata de Memorialul Inchisoarea Pitești si Centrul de Studii in Istorie Contemporana, parteneri ai Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER). Pe parcursul…

- Goran Bregovic si Wedding And Funeral Orchestra vor concerta la Bucuresti pe 29 septembrie la Arenele Romane in aer liber pentru a patra oara consecutiv. La cererea publicului, artistul se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show magic! I Invitați speciali vor fi din nou…

- Cea de a XI-a ediție a Festivalului Național de Teatru pentru Tineri și Copii „Copil in Europa” s-a desfașurat la Timișoara, in perioada 7-16 septembrie. Ediția din acest an a fost una dominata de tinerii actori aradeni, care cu mult talent, daruire și desigur multa munca au reușit sa aduca premiul…

- Festivalul International de Teatru Independent de la Constanta va asteapta toata saptamana la teatru – Teatru de Stat si la film – Centrul Multifunctional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”. De asemenea, spatiul „AICI”, creat de trupa cu acelasi nume in Parcul Arheologic, va invita la o pauza…

- Luni 30 iulie 2018 încep cursurile colii de Var &bdquoEducaie pentru Patrimoniu&rdquo ediia a IIa. Îi ateptm cu drag pe toi cei înscrii începând cu ora 10 la sediul Muzeului Brilei &bdquoCarol I&rdquo din Piaa Traian nr. 3.Activitile din cadrul colii de var vor avea loc…