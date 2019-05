Trupa Melting Dice lansează “La mijloc” – un nou single însoțit de videoclip Trupa timișoreana Melting Dice lanseaza piesa “La mijloc”. Cantecul este al doilea single prezentat de Melting Dice anul acesta și va fi inclus pe cel de-al doilea material al trupei, un EP de 6 piese care va avea lansarea in toamna. “Cantecul vorbește despre alegerile pe care trebuie sa le facem in fiecare zi, despre situațiile in care alegem sa intram și din care mai apoi incercam sa ieșim, despre momentele banale in care tanjim dupa agitație și despre clipele liniștite in care ne dorim adrenalina. La mijloc este locul din care putem pleca in orice direcție. ” declara Bogdan Cotarța, solistul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

