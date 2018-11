Trupa Disturbed va concerta pentru prima oară în România Trupa americana de heavy metal „Disturbed” va concerta in premiera in Romania anul viitor. Biletele vor putea fi achiziționate din 23 noiembrie. Trupa americana „Disturbed” va concerta la Arenele Romane pe data de 27 iunie, iar prețul biletelor variaza de la 99 de lei la 229 lei, pentru primele 1000 de bilete care se vor pune in vanzare vineri, 23 noiembrie, dupa care prețul va crește, conform News.ro . Trupa Disturbed, una dintre cele mai bune trupe rock „Disturbed” este una dintre cele mai apreciate trupe rock de la finalul anilor ’90, cu 25 de Discuri de Platina și 13 Discuri de Aur, de-a… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

