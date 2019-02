Stiri pe aceeasi tema

- Andra lanseaza un nou single in limba romana, o piesa de dragoste care se numește „Supereroi”. Melodia oferita in dar fanilor in luna iubirii este un indemn de a nu inceta sa credem in puterea infinita a dragostei, dar și despre provocarile prin care trece orice cuplu, indiferent de stadiul in care…

- Gigantul american Apple a invitat mai multe staruri de la Hollywood, precum actrițele Jennifer Aniston, Reese Witherspoon și Jennifer Garner, plus regizorul JJ Abrams, la un eveniment axat pe servicii online, acesta fiind cel mai nou indiciu ca Apple va lansa un rival pentru Netflix in data de 25 martie.…

- Deezer, o cunoscuta platforma de streaming audio, a lansat o aplicatie radiofonica gratuita pentru a concura cu serviciile online Spotify si BBC Sounds, care doresc sa ofere utilizatorilor o experienta unica in ceea ce priveste modul in care inregistrarile muzicale pot fi ascultate, informeaza miercuri…

- Grupul de rock irlandez The Cranberries a lansat melodia „All Over Now“, inregistrata cu vocea cantaretei Dolores O’Riordan, la fix un an de la moartea artistei. Drept omagiu, aceasta piesa va fi urmata de ultimul album al trupei.

- 5GANG vine cu o piesa noua, „SOS”, considerata de liderul trupei, Selly (Andrei Șelaru), cea mai buna piesa a lor de pana acum. Textul poarta semnatura lui Selly, la fel și linia melodica unde a colaborat cu Quick, cel care s-a ocupat și de producția piesei. Trupa 5GANG a reușit deja o performanța greu…

- "Bohemian Rhapsody", celebrul cantec lansat de trupa Queen in 1975, este melodia din secolul trecut cu cele mai multe difuzari pe servicii de streaming, avand peste 1,6 miliarde de auditii, conform unui anunt al Universal Music Group, citat de Reuters.Piesa "Bohemian Rhapsody" a depasit hiturile…

- IOVA, artista de muzica electro-pop, lanseaza “Down On My Knees”, prima piesa in colaborare cu Paul Damixie, DJ-ul international cunoscut pentru piesele “Get lost”, “Spanish” sau “Rum & Coke”, single-uri viralizate pe platformele digitale de muzica. Clipul poate fi vizionat pe canalul de YouTube al…