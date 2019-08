Trupa byron lansează noul album de studio pe 9 noiembrie la Arenele Romane Sambata, 9 noiembrie, la Arenele Romane din București (cort incalzit), trupa byron va susține concertul de lansare a celui de-al șaptelea album de studio. Biletele la concert se gasesc online pe www.iabilet.ro și in rețeaua iaBilet și costa 60 de lei (earlybird – numar strict limitat), 80 de lei (presale) sau 100 de lei (la intrare, in limita stocului disponibil). Noul album byron va fi primul de pana acum compus direct in limba romana ca proiect de sine statator. Piesele noi duc sound-ul trupei in zone incitante și ne-explorate pana acum, pastrand insa elemente cheie precum clapele melodice,… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

