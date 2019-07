Stiri pe aceeasi tema

- O instanța din Marea Britanie a hotarât ca celebrul miliardar de carton, Puiu Popoviciu, va fi predat autoritaților din România. Totuși, decizia nu este una definitiva, fiind una în prima instanta, putând fi atacata de Popoviciu.

- Formatia alb-violeta de baschet masculin a anuntat azi numele celui de-al doilea senior „asigurat” pentru editia 2019-20. Dupa capitanul Pesakovic, care va continua la SCM Timisoara, conducerea „leilor” s-a inteles cu Adam Mirkovic, un jucator sarb in varsta de 27 de ani si care nu a mai evoluat pana…

- „Frames & Shapes” este un spectacol de dans contemporan care rezulta din munca depusa de coregrafele Louise Kesley (Marea Britanie) și Lavinia Urcan (Romania), alaturi de dansatori profesioniști și amatori, in cadrul primei școli de vara cu același nume!

- Sur Austru, noul proiect al membrilor din ultima componența Negura Bunget, are la baza o tematica muzicala inspirata din natura și folclorul transilvanean. Formația va susține primul concert in Timișoara sambata, 22 iunie, de la ora 21.00, la Poligonul AJVPS, in cadrul Festivalului Road Patrol MC Romania.…

- Stafeta moto feminina Women Riders World Relay (WRWR), organizata in premiera la nivel international, va traversa Romania in perioada 31 mai - 1 iunie 2019, conform Asociatiei Femeilor Motocicliste din Romania. WRWR este un eveniment social de talie internationala, organizat si sustinut…

- Un student la biochimie, la Universitatea de Vest din Timișoara, va reprezenta Romania la una din cele mari competiții globale de comunicare in știința – FameLab, care va avea loc la Cheltenham, in Marea Britanie, in perioada 4 – 9 ...

- Universitatea de Vest din Timișoara, aflata printre cele mai prestigioase, motivate și dinamice instituții de profil din Romania, aniverseaza 75 de ani ... The post Premiera la Universitatea de Vest appeared first on Renasterea banateana .

- Formația austriaca Harakiri for the Sky va susține un concert in Timișoara joi, 16 mai, de la ora 19, la Capcana, evenimentul find inclus in turneul pe care trupa il intreprinde in mai multe orașe din Romania. Fondata in 2011 in Viena, Austria, Trupa Harakiri for the Sky și-a propus inca de la inceput…