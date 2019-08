Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Seso din Dej iese din nou la rampa la mijlocul verii cu un nou videoclip, pentru piesa Balans. „Este o piesa de vibe, fresh, cu un sound de 2019 generatia trap”, spune el. „De mult am avut in proiect un astfel de gen. Piesa a fost inregistrata in studioul meu propriu, VTS Production, e …

- Celia, una dintre cele mai frumoase și indragite artiste din Romania, se reinventeaza și lanseaza un nou single de vara, plin de atitudine și senzualitate: “Flama”, o piesa cu versuri in engleza și spaniola, insoțita de un videoclip filmat in America. Celia nu putea rata ocazia de a realiza un videoclip…

- Cea mai așteptata piesa a verii a fost lansata in sfarșit! Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit și au scos prima piesa pe 2019 care cu siguranța va fi hit in cel mai scurt timp.

- Timișoreanca Amalia Gaița a lansat un videoclip live la piesa „May 3rd“, melodie care se va regasi pe urmatorul material discografic al artistei. Amalia Gaița a interpretat aceasta piesa și in cadrul concertului ei susținut in luna martie la Reflektor Venue, unde alaturi de Vlad Cotruș, Mihai Moldoveanu…

- Deși este stabilita cu traiul de mai mulți ani la București, Romania, Natalia Barbu nu uita de publicul sau din Republica Moldova. Dupa moartea mamei sale, Ana Barbu, este mai mult pe scena de peste Prut și revine foarte rar, insa, in curand artista isi va lua revansa fata de fanii sai de acasa, și…

- Marcel Pavel, una dintre cele mai bune voci masculine autohtone, regreta vremurile actuale, cand muzica se promoveaza prin intermediul internetului, iar CD-urile de odinioara au disparut. Marcel Pavel face parte dintr-o familie de muzicieni (tatal fiind violonist) și, spune artistul, primul contact…

- Dupa “Iar ea”, Rawanne revine cu un nou single, “Entirely”. Piesa este compusa de Tulea Danuț, Carina Olteanu, Bogdan Donosa și Aurelia Cobzaru, fiind produsa in studioul Blackjack Records, și beneficiaza și de un videoclip regizat de Andrei Goinea și filmat in Sibiu. “Am hotarat ca dupa o piesa in…